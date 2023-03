Alla Coppa della Consuma sfide garantite

Sotto i riflettori Faggioli, Merli, Caruso, Degasperi, poi Massaglia, Stefano e Giuliano Peroni, Nocentini, Motti, Lottini e Lavieri alla gara dell’Automobile Club Firenze che con 130 iscritti dal 24 al 26 marzo aprirà il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e Trofeo Italiano Velocità Montagna.

Pelago (FI), 21 marzo 2023. La 57^ Coppa della Consuma ed il 2° Trofeo Consuma sono pronte a dare il via rispettivamente a Campionato Italiano Velocità Salita Auto storiche ed al Trofeo Italiano velocità Montagna zona centro nord.

Doppia importante validità per la gara organizzata dall’Automobile Club Firenze, per il tramite della propria società controllata Acipromuove, in collaborazione con Reggello Motorsport.

Nell’elenco iscritti in fase di approvazione da parte della Federazione, svettano i nomi del pluri campione e tricolore in carica Simone Faggioli, idolo di casa, su Norma M20 FC ufficiale con pneumatici Pirelli. L’esordio del trentino europeo in carica Chritian Merli, driver ufficiale Osella che testerà la nuova PA 21 4C, biposto E2SC con motore turbo, con coperture Avon. Diego Degasperi, trentino e Campione Italiano CIVM gruppo E2SS. Inizia il 2023 con intenzioni da primo attore come già nella passata stagione il ragusano Franco Caruso, inossidabile ed appassionato driver in piena sintonia con la Nova Proto NP 01-2. In classe regina tra le biposto anche il sardo Marco Satta, mentre in classe 1150 con le agili Nova Proto con motore di derivazione motociclistica, ci sarà il giovane e sempre più tenace Virgilio Gosio, oltre a Daniele Grazzini e Marco Ulivi. Altre monoposto sono la Tatuus del sempre verde trentino Gino Pedrotti, che difenderà il Trofeo e l’esperto veneto Enrico Zandonà su Wolf Thunder. Nomi noti in ambito tricolore sulle biposto derivate dalla serie del gruppo CN quello del giovane umbro Daniele Filippetti su Ligier e del bolognese Marco Capucci su Osella PA 21. Quattro super car di gruppo GT, con driver tutti della scena tricolore ad iniziare dal vincitore del TIVM nord di categoria: Roberto ragazzi, il padovano che rilancia la sfida dal volante della Ferrari 488 ed il rodigino Michele Mancin sulla versione 458 Evo del cavallino, due le Porsche con la novità dell’altro padovano Luca Gaetani che esordisce sulla 911 GT3, altra auto di Stoccarda curata da Autorlando Sport per il palermitano Matteo Adragna.

Agonismo acceso anche tra i 77 protagonisti del campionato Italiano velocità salita Auto Storiche, dove svetta la presenza di Stefano e Giuliano Peroni, papà e figlio campioni italiani di 5° e 3° raggruppamento. I due driver e preparatori fiorentini, rispettivamente iniziano la difesa del titolo con la Martini Mk32 BMW e l’Osella PA 8/9 BMW, che curano in proprio. Campione Italiano di 4° raggruppamento al via è anche il piemontese Mario Massaglia, nuovamente sulla Osella PA 9/90 BMW di preparazione Di Fulvio Racing, il bravo pilota della Bologna Squadra corse avrà tra i principali competitor il pisano Piero Lottini puntuale sulla Osella PA 9/90. Per la categoria Sport Nazionale esordio su Lucchini Alfa Romeo per il milanese Alessandro Trentini, che sfiderà Sandro Zucchi su auto gemella di classe 3000 cc ed il transalpino Marc Coschieri su Symbol Sport di classe 2500. Gli assalti ai vertici delle classifiche arriveranno sicuramente anche dalle auto turismo del 4° Raggruppamento, macchine di più recente fabbricazione, dove figurano le due BMW M3 del piemontese Massimo Perotto e del bolognese Salvatore asta, ma anche la muscolosa Ford Sierra Cosworth di Andrea Balducchi. Tra le monoposto del 5° Raggruppamento il lucano Antonio Lavieri parte per affinare il feeling con la Martini Mk32 usta già nel 2022, su Formula Renault ci sarà Girolamo Visconti e e Roberto Buratti su Van Diemen rs 79.

In 3° raggruppamento altre due biposto: la Lola Ford di Gianluca De Camillis e la Lola Cars T590 di “Pac”. Tra le turismo spicca la presenza del reggiano Giusepep Gallusi con l’inseparabile Porsche 911 con cui ha sfiorato il titolo 2022; in versione silhouette le Fiat X1/9 di Pierluigi Ruschi e del trapanese Giovanni Magaddino, ma anche quella di Gaetano Palumbo e dell’altoatesino protagonista 2022 di categoria Erwin Morandell. in 2° raggruppamento si riprenderà il centro della scena il duello modenese tra il campione in carica Idelbrando Motti su Porsche Carrera e Giuliano Palmieri che rilancia la sfida dal volante della De Tomaso Pantera, con Umberto Pizzato e Giampiero Zampieri sulle Porsche a fare da go della bilancia. Fosco Zambelli torna alla consuma sull’Alfa Romeo GTAM come Enrico Zucchetti e sarà una bella sfida a cui parteciperà anche la GTV di Stefano Roversi per la categoria TC 2000, mentre in gruppo T il lombardo Ruggero Riva ha rivisitato la GTV. Dopo gli ottimi risultati 2022 torna in classe T1150 lo svizzero di Calabria Lucio Gigliotti su Fiat 128. Tutte auto dalla lunga storia sportiva quelle di 1° Raggruppamento dove brilla il nome del pluri campione di categoria Tiberio Nocentini che sarà nuovamente sulla Chevron B19 Cosworth per assaltare un nuovo successo in casa. Pezzo da Museo in gara è l’Alta Sports dell’altoatesino Gerog Prugger, mentre Rosaldo Chianucci sarà su Sinca Cg in configurazione GTP, come la Austin Haley Sprite di Eros Anselmo. Tutta da ammirare la Jaguar E-Type del bolognese Francesco Amante e Sergio Davoli difenderà la coppa di classe sulla Porsche 911 T; Luigi Capsoni torna al via del tricolore sulla iconica Renault Alpine A110, come la Lancia Fulvia Zagato di Giuseppe Ferraro. Parte con la consueta determinazione a scalare la classifica di gara il pesarese Alessandro Rinolfi sulla fidata Morris Mini Cooper s.

Il fine settimana fiorentino inizierà venerdì 24 marzo pomeriggio, con l’apertura delle operazioni preliminari a Diacceto, per i 130 concorrenti che hanno perfezionato l’iscrizione. Altre verifiche solo per le auto storiche nella mattinata di sabato 25 marzo. Per le auto del TIVM le operazioni preliminari si chiuderanno la sera del venerdì,, mentre alle 9 di sabato scatterà la prima delle due salite di ricognizione. Dopo la conclusione delle prove del TIVM, saliranno per 2 volte le auto del CIVSA, per prendere l’adeguata familiarità con gli 8.450 metri di affascinante percorso tra Diacceto e Passo della Consuma.

Domenica alle 9 partiranno per prima i concorrenti del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, che ridiscenderanno alla fine della gara per la premiazione a Diacceto. Scatterà dunque a seguire, la gara di Trofeo Italiano velocità Montagna centro nord. Alla fine anche per i protagonisti TIVM, premiazione nel caratteristico centro toscano.

Nel 2022 vinsero due piloti casa, entrambi hanno iniziato dalla gara dell’AC Firenze la cavalcata verso il titolo tricolore: Simone Faggioli e Stefano Peroni, rispettivamente in TIVM e CIVSA.

