Alla 43ª Coppa del Chianti Classico iscrizioni verso lo stop

Possibile inviare le adesioni alla gara toscana fino a lunedì 14 settembre. Un lungo percorso e tanti motivi di richiamo per la competizione senese che dal 18 al 20 settembre sarà penultimo round del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche. Un atteso ritorno organizzato da Targa Racing Club, con il supporto dell’Automobile Club Siena e di Siena Racing Driver.

Castellina in Chianti (SI), 12 settembre 2026 – La 43ª Coppa del Chianti Classico è la competizione toscana che immerge piloti, team e pubblico in un territorio tra i più celebri e conosciuti per le tante bellezze e prelibatezze. Stanno arrivando sempre più numerose le adesioni e sarà possibile iscriversi, attraverso l’apposita procedura sul sito federale, fino a lunedì 14 settembre. Organizzata da Targa Racing Club, con il supporto dell’Automobile Club Siena e la collaborazione di Siena Racing Driver, la competizione si sviluppa sul tradizionale tracciato di circa 8 chilometri, dal Molino di Quercegrossa fino a Croce Fiorentina, alle porte di Castellina in Chianti.

La gara si snoda lungo la storica Strada Chiantigiana 222 dalle porte di Siena a Molino Quercegrossa, passando per Fonterutoli ed arrivando a Castellina in Chianti. La collocazione in calendario è quella della stagione della vendemmia, quando il territorio esprime uno dei suoi massimi valori, con le pregiate uve trasformate nei più ricercati vini del mondo. Un miscuglio di tradizione, arte, maestrie e tanta bontà da scoprire attraverso lo sport.

“La gara è stata per tanti anni in primo piano nel panorama internazionale, è una competizione molto sentita, perché storica, bella, organizzata bene ed è un tracciato fantastico – è l’affermazione del pilota reggiano Giuseppe Gallusi, che ha confermato la presenza sulla bella ed appena rivisitata Porsche Carrera – Quando i tracciati sono scorrevoli e sono tecnici, credo che per un pilota sia il massimo. In più c’è una location in mezzo ai vigneti stupenda, il percorso è caratterizzato da saliscendi e quindi vivi proprio queste colline del Chianti. Per un pilota credo che sia il massimo, al di là della cucina, al di là dei vini, al di là di tutto quello che c’è intorno, però come gara in sé merita sicuramente palcoscenici di prestigio assoluto. Una gara a cui tutti ambiscono e che tutti sperano sempre di fare perché è una di quelle che veramente arricchisce ogni driver, ti fa emozionare, non è mai banale.”-.

Attesa anche per il nuovo nome che si iscriverà sull’albo d’Oro, dopo l’ultima edizione disputata nel 2021, che vide il successo di Stefano Peroni al volante della Martini Mk32, con il tempo di 3’20”, la Coppa del Chianti Classico riporta il rombo dei motori lungo una delle strade più celebri del panorama automobilistico.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 14 settembre. Tutte le informazioni sono disponibili sui siti ufficiali www.coppadelchianti.it e www.acisport.it.

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