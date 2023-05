Al via le attività del Madonie Living Lab

È possibile entrare a far parte della rete di innovazione e candidarsi alle prime attività gratuite del Madonie Living Lab.

Sono partite le attività rivolte a studenti, professionisti, organizzazioni, imprese di Madonie e dintorni.

Il Madonie Living Lab invita le realtà del territorio a entrare a far parte di una rete di innovazione tramite la compilazione del form online. La rete mira a creare connessioni per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso processi di innovazione aperta e a raccogliere potenziale interesse all’utilizzo del nuovo spazio che sarà inaugurato entro il 2023 a Petralia Sottana.

È, inoltre, possibile candidarsi per partecipare a due percorsi di formazione.

Il percorso di accelerazione per Startup e idee d’impresa prevede un accompagnamento per la definizione e lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali. È possibile iscriversi attraverso questo form.

Il percorso “Coopera” ha l’obiettivo di introdurre i partecipanti al mondo delle cooperative di comunità attraverso un viaggio di studio tra Puglia, Molise e Marche e un successivo percorso di formazione. Le candidature possono essere presentate online entro il 24 maggio.

Per maggiori informazioni e dettagli è possibile consultare il sito web o scrivere una e-mail a info@madonielivinglab.it.

Visite: 45