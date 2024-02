Al via in Sicilia la creazione del Gruppo di Acquisto Solidale

Promuovere la creazione di un Gruppo di Acquisto Solidale (GAS), è questa l’iniziativa lanciata

all’interno del Progetto “È pronto a tavola”, promosso dall’Associazione “La Città Felice” ONLUS e

dai partner MCL Sicilia e MCL Mineo.

Valorizzazione dei prodotti locali di qualità, acquisti a km zero, sostegno per le imprese locali e per

i piccoli produttori, sostenibilità ambientale e incontro tra domanda e offerta tramite apposita

piattaforma online, questi i punti di forza dell’iniziativa che permette di creare una rete di solidarietà.

Il progetto “E’ pronto a tavola” si propone di favorire un’agricoltura sostenibile in tutte le 9 province

siciliane, attraverso eventi di sensibilizzazione e di valorizzazione dei prodotti locali di qualità, e,

adesso, anche attraverso la creazione del GAS- “Gruppo di Acquisto solidale”, come sottolinea la

Coordinatrice del Progetto, Larisa Andreea Andrei: «Stiamo creando un GAS sulla base di un

progetto regionale che offrirà numerose possibilità al nostro territorio quali la valorizzazione dei

prodotti locali – d’altronde la Sicilia è un territorio prettamente agricolo che produce tante eccellenze-

, il supporto all’economia locale e le agevolazioni per i produttori in termini di domanda-offerta, non

sottovalutando l’aspetto salutistico attraverso un’alimentazione più sana grazie all’utilizzo

dell’agricoltura biologica».

Il GAS valorizza, infatti, i prodotti di agricoltura biologica, secondo il motto “piccolo, locale,

solidale” e ha l’obiettivo di incentivare acquisti sostenibili, guardando al risparmio economico e

promuovendo l’economia locale sotto la lente dell’eticità, della sostenibilità e della solidarietà.

Al GAS possono aderire sia i produttori che i consumatori di tutta Italia, semplicemente compilando

il modulo scaricabile attraverso il sito lacittafelice.it e inviandolo all’indirizzo email

info@prontoatavola.it

