AL VIA IL I° CONCORSO GASTRONOMICO SUI FORMAGGI ENNESI PROMOSSO DA ONAF E CNA ENNA

“FORMAGGIO: IL SUCCESSO DEI PRIMI” PER VALORIZZARE LE ECCELLENZE CASEARIE DEL TERRITORIO

La delegazione Sicilia Onaf, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi e la Cna di Enna , organizzano il I° Concorso Gastronomico riservato ai primi piatti dal titolo “Formaggio: il successo dei primi”.

La competizione è riservata ai primi piatti, ideati e realizzati dai ristoratori della città di Enna, che lo scorso anno è stata insignita, proprio dall’Onaf , del riconoscimento di “Città del Formaggio 2022”.

I piatti devono essere realizzati con formaggi prodotti nel territorio ennese. Il concorso si aprirà il prossimo 31 marzo e durerà fino al 31 maggio.

La novità sta nel fatto che la giuria è composta proprio dagli ospiti dei ristoranti che aderiscono al concorso, che potranno votare il piatto attraverso un qr-code e partecipare così all’estrazione finale di un premio messo a disposizione dagli sponsor.

“L’idea del concorso nasce per puntare il focus sull’eccellenza dei formaggi prodotti nella provincia, valorizzarli e farli conoscere” – dice Pietro Pappalardo, presidente regionale Onaf .

“ Anche questo concorso, è un tassello per rendere sempre più appetibile la città di Enna ed invitare i cittadini di altre province e i turisti a conoscere il nostro territorio – dice il segretario della Cna, Stefano Rizzo – Una manifestazione che ben si inserisce nel percorso che sta portando, ormai da anni avanti la Cna di Enna, per la valorizzazione di un territorio , quello dell’entroterra siculo, che presenta caratteristiche e peculiarità che ne fanno un luogo unico nel Mediterraneo”.

Ai primi tre classificati, sarà assegnato il trofeo “Formaggio: il successo dei primi”.

