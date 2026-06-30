Al via gli appuntamenti estivi della XX Settimana Europea Federiciana: Enna si tuffa nel Medioevo, venerdì 3 luglio i primi grandi eventi

L’investitura degli Arcieri, il debutto teatrale e la musica medievale. Tutto pronto per la prima delle tre Giornate Federiciane promosse dalla Casa d’Europa.

Tutto pronto a Enna per la fase estiva della XX edizione della Settimana Europea Federiciana, in programma dal 3 al 5 luglio 2026. Dopo il grande successo degli appuntamenti di maggio, il capoluogo ennese entra nel vivo del suo momento più atteso e spettacolare per far rivivere la storia, la cultura e il mito di Federico II.

La prestigiosa rassegna, nata vent’anni fa su impulso della Casa d’Europa di Enna guidata dalla presidente Cettina Rosso, si svolge sotto il motto programmatico “Unità nella diversità”. Un ponte ideale tra i moderni valori di integrazione della Comunità Europea e il glorioso passato della Sicilia federiciana, che quest’anno gode del prestigioso patrocinio del Ministero della Cultura (MiC), della Regione Siciliana, del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale di Enna.

Una macchina organizzativa imponente guidata dalla direzione artistica di Antonio Messina, che vede la sinergia dei neo assessori comunali al Turismo e agli Eventi, Marilisa Milano e Katia Randazzo e la collaborazione strategica dell’Officina Medievale capitanata da Ivana Antinoro. Fondamentale anche il supporto della segreteria organizzativa di Bottega Culturale Sicilia, di realtà produttive come CNA e Confartigianato, e di un fittissimo mosaico di partner locali tra cui la Società Dante Alighieri di Enna, la UISP, la Compagnia Arcieri del Castello di Enna, la Confraternita dello Spirito Santo, la Confraternita degli Ignudi Maria SS. della Visitazione, la Parrocchia San Leonardo in Montesalvo Enna, la Compagnia Magma, Funnurisi, Crisa La Carta a Mano, lo Studio 55, Il Popolo e la Misericordia di Enna.

Il sipario sulle grandi Giornate Federiciane si alzerà ufficialmente nel tardo pomeriggio di venerdì 3 luglio con i primi, attesissimi appuntamenti in calendario:

ore 18.30 – Chiostro dell’Eremo di Montesalvo: Il rito solenne con la tradizionale Cerimonia di investitura degli arcieri: l’apertura della manifestazione sarà interamente consacrata alla suggestione delle antiche tradizioni cavalleresche con la solenne Cerimonia di investitura degli arcieri, curata nei minimi dettagli storici dalla Compagnia Arcieri del Castello di Enna sotto la guida esperta di Gaetano Campisi. Questo appuntamento iniziale, ospitato nella splendida cornice architettonica, intima e carica di spiritualità del Chiostro di Montesalvo, rappresenta un vero e proprio caposaldo rievocativo per la città. Non si tratta solo di una parata scenica, ma di un rituale ufficiale che sancisce il giuramento di fedeltà e l’ingresso degli atleti-figuranti nella dimensione agonistica e culturale dei giochi federiciani del fine settimana. Attraverso formule verbali trecentesche, la benedizione delle frecce e la vestizione solenne, l’evento celebra l’antico legame medievale tra la disciplina e il rigore del tiro con l’arco, il codice d’onore cavalleresco e la difesa ideale del territorio. La cerimonia a Montesalvo diventa così il prologo perfetto e necessario, capace di unire il sacro e il profano, per preparare la comunità locale e i visitatori all’atmosfera medievale che da lì a poco avvolgerà l’intero capoluogo.

Le attività proseguiranno nel Cortile dell’ex Convento dei Cappuccini (Urban Center):

ore 20.30 – Spettacolo “La Luna, l’Imperatore… e il Professore”: Il momento centrale della serata vedrà il debutto dell’opera teatrale firmata da Elisa Di Dio e Pietro Colletta, intitolata “La luna, l’imperatore… e il professore. Ovvero: come smontare Federico II senza distruggere il teatro”. Non si tratta di una semplice rievocazione storica in costume, ma di un brillante metateatro che mette a processo i nostri stessi miti attraverso un doppio livello scenico e narrativo. Da un lato c’è l’immaginario poetico e romantico di Elisa, una studentessa diciannovenne che dipinge Federico II come un paladino illuminato e moderno del dialogo interculturale; dall’altro si staglia la figura del Professore, docente di Filologia e Storia medievale che interrompe l’azione con un ironico “Stop” per smontare gli anacronismi fonti alla mano. Tra il disvelamento dei luoghi comuni sul Medioevo e una narrazione che preferisce la crudezza della storia reale alle “cartoline” turistiche, figure storiche come Costanza d’Altavilla, Pier della Vigna o l’astrologo Michele Scoto riacquistano la loro autentica complessità. Uno spettacolo profondo e al contempo beffardo, arricchito da un “Coro” mutevole capace di trasformarsi da folla medievale a pubblico contemporaneo e supportato dalla sinergia tra la Società Dante Alighieri di Enna e l’Officina Medievale.

ore 21.00 – Musica celtica e medievale con i Tir Na Nog: la serata proseguirà in musica con le sonorità travolgenti dei Tir Na Nog (Tir-Na-Nog), rinomata formazione folk specializzata nel far rivivere il repertorio musicale tradizionale delle terre celtiche, irlandesi e medievali. Il concerto, ad ingresso libero, trasformerà l’elegante giardino dell’Urban Center in un palcoscenico vibrante di energia, ricreando l’atmosfera delle feste popolari e delle grandi adunanze di corte. La band proporrà un viaggio sonoro capace di connettere ballate storiche e melodie dal sapore antico, spingendo il pubblico a danzare e a lasciarsi trasportare dal ritmo. Un connubio perfetto che chiuderà la prima giornata offrendo a cittadini e visitatori una vera e propria immersione festosa nelle atmosfere acustiche del passato.

“Siamo entusiasti di dare il via a questo fine settimana di eventi, che non rinuncia alla bellezza delle suggestioni d’epoca ma stimola anche il pensiero critico e la consapevolezza culturale”, fanno sapere gli organizzatori. “Ricordiamo che i cittadini che desiderano sfilare da protagonisti nei giorni successivi possono ancora recarsi presso l’Urban Center per scegliere il proprio abito medievale e unirsi al corteo”.

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