Al Teatro Metropolitan va in scena “Stanlio & Ollio” omaggio alla coppia comica più famosa di ogni tempo

Sabato 20 e domenica 21 aprile per “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea”

Claudio Insegno e Federico Perrotta saranno gli interpreti della commedia musicale

ispirata alla rocambolesca vita artistica di Stan Laurel e Oliver Hardy

Catania, Teatro Metropolitan

Sabato 20 aprile ore 17.30 e ore 21; Domenica 21 aprile ore 17.30

Facebook: @UnaStagionea4Stelle

C’è sempre uno stupido a cui non accade mai niente, e un furbo che in realtà è il più stupido di tutti. Solo che non lo sa. Al Teatro Metropolitan di Catania per “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” sabato 20 e domenica 21 aprile (sabato alle ore 17.30 e alle ore 21, domenica alle ore 17.30) arriva “Stanlio e Ollio. Una commedia musicale senza cervello” di Sabrina Pellegrino e Claudio Insegno, portata in scena da Federico Perrotta e Claudio Insegno con Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Franco Mannella, Giacomo Rasetti, Federica De Riggi. Una commedia musicale ispirata alla vita degli inventori della risata, Stan Laurel e Oliver Hardy, meglio conosciuti come Stanlio & Ollio, la coppia comica più famosa di ogni tempo. Tutti li conoscono e tutti li hanno amati per quella loro goffa ingenuità che li rendeva sullo schermo due adulti mai davvero cresciuti, che continuano a farsi i dispetti come due bambini.

Le vicissitudine dei due comici più amati della storia del cinema arrivano a teatro arricchite da battute, citazioni e situazioni comiche tratte dai loro film. Sul palco Federico Perrotta e Claudio Insegno daranno vita alla storia di un’amicizia durata oltre trent’anni, tra mogli, amanti, fughe rocambolesche, separazioni e accuse. Tra fatti realmente accaduti e altri di pura fantasia lo spettacolo di cui firma le musiche Claudio Jr Bielli racconta la vita artistica della coppia comica più famosa del mondo per continuare ad amarli e ridere insieme a loro: con le loro facce, le loro cadute, le loro torte in faccia. Firma la regia Claudio Insegno, le scene Alessandro Chiti, i costumi Graziella Pera e le coreografie Fabrizio Angelini. Una produzione UAO Spettacoli in collaborazione con Teatro Stabile d’Abruzzo e Festival teatrale Borgioverezzi.

“Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” torna sabato 18 e domenica 19 maggio con “La banda degli onesti”, spettacolo liberamente tratto dal famoso film culto del 1956, con Alessandro Idonea, Bruno Torrisi, Vincenzo Volo, Salvo Disca e Giovanna Criscuolo.

Visite: 18