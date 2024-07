Al Palazzo del Monte di Pietà a Messina lo spettacolo “A colpi di teatro”

di Felice Maria Corticchia.

Appuntamento venerdì 19 luglio alle 21:00

16 luglio 2024

Uno spettacolo ricco di implicazioni letterarie, che alterna leggiadria e comicità a momenti di riflessione, impegno sociale e civile.

“A colpi di teatro” scritto, diretto e interpretato da Felice Maria Corticchia approda a Messina dove si terrà venerdì 19 luglio alle 21:00 al Palazzo del Monte di Pietà, in via XXIV Maggio.

Uno show unico nel panorama italiano, apprezzatissimo dal pubblico per la versatilità e l’adozione di registri e linguaggi diversi sulla scena.

Protagonista assoluto è il teatro, come suggerisce lo stesso titolo, nelle varie declinazioni che abbracciano la tradizione popolare e i riferimenti letterari colti, passando attraverso il profondo significato semantico e simbolico delle opere di autori quali Alessandro Manzoni, William Shakespeare, Pablo Neruda e Alda Merini.

Felice Maria Corticchia, che ha portato in giro lo spettacolo per l’Italia ottenendo ovunque grandi consensi, torna nella sua Sicilia con una proposta artistica di altissimo profilo culturale.

L’opera raccoglie rare e accurate pagine teatrali, magistralmente scritte dal regista, scrittore, sceneggiatore e attore di origini palermitane: la sua recitazione emoziona e commuove, all’insegna di una mirabile commistione tra arte romana e accenti siciliani esaltata da un’ironia sottile e avvincente.

A presentare lo spettacolo sarà Helga Corrao, docente, attrice e conduttrice di importanti eventi messinesi, direttrice artistica e conduttrice del Premio “Messina Cinema”.

Sul palco, insieme a Felice Maria Corticchia, ci saranno Daniela e Stefania La Fauci.

Messinesi, entrambe diplomate al Conservatorio di Messina in fagotto, sono polistrumentiste – oltre al fagotto, pianoforte, chitarra, flauto dolce – e vantano anni di esperienza in qualità di orchestrali.

Compositrici e arrangiatrici, sono direttrici del coro dell’Arma dei Carabinieri di Messina.

Hanno composto e portato in scena, inoltre, il musical dedicato a Salvo D’Acquisto.

Aiuto regista dello spettacolo è Antonello Russo.

L’organizzazione è curata da Pippo Scattareggia.

Classe 1966, allievo del drammaturgo Renzo Casali alla Scuola europea di Cinema di Milano – città dove ha compiuto esperienze professionali molto prestigiose nell’ambito della Fiera e del Jazz Festival accanto a nomi quali Fabio Concato, Stefano Bollani, Irene Grandi, gli Oasis e i Deep Purple – Felice Corticchia annovera, nel suo curriculum artistico, collaborazioni con la Rai a fianco di attori come Giancarlo Giannini, Daniela Poggi e Fabrizio Gifuni con cui ha lavorato, in qualità di assistente alla regia, nella fiction “Le cinque giornate di Milano” con la direzione di Carlo Lizzani.

Regista sensibile, attore e interprete empatico, ha attraversato decenni di teatro, cinema e spettacolo in Italia tra consensi di pubblico e critica.

“A colpi di teatro” rappresenta una straordinaria occasione, per gli spettatori messinesi, di approfondire la conoscenza di Felice Corticchia nelle vesti di autore capace di sintonizzarsi con le dinamiche sociali contemporanee aprendo finestre di attualità che stimolano riflessioni e dibattiti su temi di grande rilevanza collettiva.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 391. 7655724.

Ingresso su invito.

