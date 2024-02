La Sicilia conferma di essere un territorio che ha meritato il riconoscimento di Regione Europea della Gastronomia 2025, iniziamo a raccontare le conquiste fatte dalle aziende agricole Siciliane nei mercati internazionali.

Tenuta Macconi conquista con il suo olio extravergine d’oliva Bio la top ten del concorso Oleario “Olive Oil Award “tenutosi al Biofach 2024 di Norimberga .

Olive oil award e’ un concorso di caratura internazionale,i cui partecipanti (circa 80 ) provengono da tutta l’area mediterranea.

” La nostra azienda, riceve per la terza volta un così prestigioso riconoscimento” lo afferma Linda Galioto responsabile marketing dell’ azienda Tenuta Macconi, siamo orgogliosi del premio che attesta come le buone pratiche agronomiche, l’attento lavoro in fase di molitura nonché la giusta conservazione del prodotto siano stati riconosciuti da un panel di giudici esperti a livello internazionale ,aggiungo che le caratteristiche organolettiche del nostro olio, blend fra le due cultivar siciliane Nocellara del Belice e Biancolilla, da anni sono apprezzate dai consumatori di molti paesi europei ;

L’olio extravergine d’oliva Bio non è l’unico prodotto a marchio Tenuta Macconi, ma fa parte di una produzione più vasta che include gli agrumi biologici siciliani,i vini biologici a denominazione DOC Sicilia e il

Miele bio da Ape nera Sicula ,tutto ciò rappresenta il progetto di sviluppo del sistema agricolo di “Azienda agricola 2000 Tenuta Macconi” .

Visite: 43