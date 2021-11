Il Delegato/Fiduciario Daniele Settimo ha presieduto l’incontro con gli organizzatori delle gare automobilistiche dell’Isola, insieme all’intero staff di lavoro

Roccalumera (ME) 20 novembre 2021. Il Delegato/Fiduciario Daniele Settimo e l’intero staff della Delegazione Regionale Aci Sport Sicilia, hanno incontrato questa mattina a Pergusa, gli organizzatori delle gare automobilistiche siciliane, per discutere il calendario agonistico 2022.

La riunione si è tenuta nella Sala Stampa dell’impianto ennese e con gli organizzatori siciliani vi è stato un proficuo dialogo, sono state delineate le date, che saranno successivamente approvate in sede nazionale nell’ambito dei calendari generali di ogni specialità.

L’incontro si è svolto in modo concreto e rapido, a tutti i rappresentanti delle organizzazioni il Delegato/Fiduciario ha consegnato una Targa in riconoscimento dell’appassionato impegno profuso nell’organizzazione delle gare anche in periodi delicati come quelli attraversati nelle ultime due stagioni.

Tra i partecipanti Alessandro Battaglia, in veste di padron di casa come Presidente dell’Automobile Club Enna ed anche della Commissione Velocità Salita ACI Sport; Marco Cascino, Presidente della Commissione Slalom, il componente delle Commissione Rally ed Ufficiali di Gara Maurizio Giugno e Massimo Cambria, componente Commissione Rally.

-“Il dialogo preventivo è stato certamente efficace e ci ha permesso di risolvere adeguatamente ogni eventuale criticità – ha evidenziato nelle sue parole Daniele Settimo – essere tutti insieme ed incontrarci di persona ha permesso un confronto diretto ed allo stesso tempo rapido nel suo svolgimento. La gratitudine della Delegazione e mia personale come sempre va all’amico Mario Sgrò, il Presidente del Consorzio Ente Autodromo Pergusa, che rende sempre disponibile l’impianto siciliano come una seconda casa per gli sportivi. Tutto lo staff della Delegazione è stato presente e certamente sono grato per quanto ciascuno offre allo sport dell’isola”-

