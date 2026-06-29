Troina – È stato presentato nei giorni scorsi “Troina FuoriClasse”, il primo progetto discografico italiano ideato e realizzato all’interno di una scuola. Un’iniziativa innovativa che trasforma gli studenti in autori, compositori e interpreti delle proprie canzoni, con produzioni professionali distribuite sulle principali piattaforme digitali. Nato nel 2024 all’interno del Corso ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado di Troina, il progetto è stato ideato dal prof. Marco Germanotta, cantautore e produttore discografico, insieme ai docenti Luigi Casabona e Rosy Piscitello, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi uno spazio in cui esprimere emozioni, talento e creatività attraverso la musica. Durante la serata di presentazione nell’ Auditorium della scuola, alla presenza del dott. Marcello Li Vigni dell’USR Sicilia, si sono esibiti Giovanni Bottitta, Sara Calabrese, Sophy e Asia Sorrentino, Sofia Scialfa, Giulia Carmeci, Gabriele Calabrese e Viola Casabona, protagonisti di un percorso che li ha portati a raccontarsi attraverso brani originali, scritti e interpretati da loro stessi. Il progetto ha inoltre ampliato il proprio coinvolgimento con l’ingresso degli studenti delle scuole superiori Elisa Gagliano, Giuseppe Ingallina, Gioele Fiorenza e Luigi Venezia e, grazie alla collaborazione della maestra Antonella Maccarrone, anche di numerosi alunni della scuola primaria: Andrea Sotera, Daniel Impellizzeri, Maria Grazia Calabrese, Mirko Bentivegna, Miriam Azzaro, Lorenzo Trovato Monastra, Luisa Luca, Mattia Bentivegna ed Emanuele Palmeri, che hanno contribuito alle registrazioni dei brani. Nel corso dell’evento, la dirigente scolastica Maria Angela Santangelo ha annunciato la volontà di realizzare nuovi laboratori altamente specializzati, tra cui uno studio di registrazione professionale e un centro di produzione televisiva e cinematografica, per offrire agli studenti ulteriori opportunità di crescita artistica e professionale. Più che un semplice album, Troina FuoriClasse rappresenta un nuovo modello educativo, nel quale la scuola diventa un luogo capace di valorizzare il talento, stimolare la creatività e trasformare le passioni dei giovani in competenze concrete.

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