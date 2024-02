A Taormina una cascata di sorprese per Campioni ACI Sport

Venerdì 16 e sabato 17 febbraio la Cerimonia inaugurale di ACI Sport Sicilia e quella dedicata dall’Automobile Club D’Italia ai vincitori dei Titoli tricolori, si annunciano ricche di presenze esclusive ed ospiti nazionali ed internazionali. Un week end in cui la perla dello Jonio sarà centro prestigioso dell’Automobilismo e del karting.

Roma, 8 febbraio 2024. Sarà un week end di prestigio e sport quello del 16 e 17 febbraio, quando il venerdì si svolgeranno le Premiazioni dei Campioni Siciliani ed il sabato quelle dei Campioni Italiani dell’Automobilismo e del Karting 2023.

Le due serate saranno trasmesse in streaming sui canali social della Federazione ed in diretta su ACI Sport TV (228 Sky).

Alla due giorni delle 4 ruote nella capitale del turismo confermata la presenza del Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani che farà gli onori di casa insieme al Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo.

Oltre al Presidente ACI è prevista la presenza della massime cariche dell’Automobile Club D’Italia e di ACI Sport. Congrua la presenza dei rappresentanti regionali e dell’Amministrazione di Taormina guidata dall’On. Cateno De Luca.

Una cascata di sorprese e di ospiti di assoluto prestigio arricchiranno la Cerimonia di consegna dei riconoscimenti e dei titoli ai Campioni Regionali e Nazionali.

I numeri dei premiati e di quanti assisteranno all’esclusiva passerella di campioni portano sempre più verso il tutto esaurito la capienza dell’ampio Pala Congressi di Taormina.

L’importanza dell’occasione e la cornice incantevole dei luoghi, sono certamente un richiamo forte almeno quanto la passione per lo sport.

Auto Storiche in tutte le discipline, E-Sport, Formula Challenge, Karting, Mobilità Sostenibile, Off Road, Rally, Regolarità, Slalom, Trofei Monomarca, Velocità in Circuito, Velocità Montagna, sono tutte le specialità delle 4 ruote targate ACI Sport di cui saranno premiati i Campioni regionali e Tricolori 2023.

