A Nisciuta – alla scoperta di Nicosia

NICOSIA

Molto probabilmente di origini bizantine, deve il suo nome a San Niccolò, anche se l’etimologia del nome ci dice che proviene da leukos ovvero “bianco” molto probabilmente in riferimento al bianco che colorava le montagna circostanti.

Nel cuore della Sicilia, in provincia di Enna, nasce come un luogo fortificato dei cristiani della Val Demone. Nasce sui quattro colli: colle del castello, colle dei Cappuccini, Monte Olivento e Monte del SS. Salvatore.

Secondo la tradizione, l’imperatore Carlo V, nel 1535 tornando dall’Africa e dovendo proseguire per Messina, si fermò a Nicosia, ospite del Barone La Via.

Gli artigiani del luogo, in tale occasione, realizzarono un apposito piccolo trono, che viene tuttora conservato nella Basilica di S.Maria Maggiore e che è appunto ricordato come sedia di Carlo V.

Nicosia è un comune siciliano, nel cuore della Sicilia, in provincia di Enna, conta circa quindicimila abitanti e confina con la provincia di Palermo e con la provincia di Messina.

A Nicosia, oltre all`antico titolo di “Costantissima” (risalente alla dominazione normanno-sveva), è attribuita anche la denominazione di città dei 24 baroni.

