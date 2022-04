A Monza l’esordio di DL Racing nel Campionato Italiano GT

Prima assoluta per il portacolori della scuderia milanese Diego Locanto e il brianzolo Ivan Costacurta nel Tricolore Sprint, che inaugura le sfide 2022 nel Tempio della Velocità con due gare in programma sabato alle 18.05 e domenica alle 15.15, anche in diretta tv su RaiSport. L’equipaggio lombardo inizia la stagione al volante della Porsche 911 GT3 Cup preparata dalla bresciana Krypton Motorsport

Milano, 20 aprile 2022. E’ un esordio tutto “made in Lombardia” quello della scuderia DL Racing nel Campionato Italiano GT Sprint, la cui apertura di stagione è di scena a Monza nel weekend del 24 aprile. La scuderia milanese si schiera al via con l’equipaggio formato dal portacolori Diego Locanto e dal brianzolo padrone di casa Ivan Costacurta, per la prima volta impegnati nel Tricolore GT alternandosi al volante della Porsche 911 GT3 Cup preparata dal team bresciano Krypton Motorsport. L’adrenalina di un palcoscenico prestigioso come l’Autodromo Nazionale e la massima serie nazionale promossa da ACI Sport rendono questo debutto davvero speciale per la compagine meneghina e le dirette televisive previste su RaiSport, oltre a quelle streaming e alle differite tv su ACI Sport TV consentono alla prima tappa stagionale di vantare un’ampia copertura mediatica e promozionale. Inoltre, Locanto arriva all’appuntamento tricolore sospinto dalle ulteriori motivazioni acquisite dopo il competitivo avvio di stagione nel Porsche Club GT, dove 10 giorni fa, sempre sulla 911 GT3 Cup “targata” Centro Porsche Latina, ha vinto tutte le manche di gara nella classe regina DSW 911 Cup.

Per DL Racing le sfide nel Campionato Italiano GT saranno invece tutte interne alla classe GT Cup. A Monza venerdì 22 aprile motori accesi per un’ora di prove libere alle 11.55 e poi alle 17.00. Sabato le due qualifiche della GT Cup si disputano alle 11.20 e alle 12.10, mentre gara 1 scatta alle 18.05. Domenica gara 2 concluderà il weekend a partire dalle 15.15. Entrambe le corse (sulla distanza di 50 minuti + 1 giro) saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport, in differita su ACI Sport TV (Sky 228) e in diretta web sui canali social di ACI Sport TV.

Diego Locanto dichiara in vista dell’esordio tricolore: “Quello nell’Italiano GT è un esordio con tanti fattori nuovi, tra partenza lanciata anziché da fermo, cambio pilota in gara e pneumatici diversi. Dovremo farci trovare pronti nell’adattarci in fretta. Iniziare nel Tempio della Velocità è sempre bello, è un circuito che mi piace e nei test siamo andati forte. Un incognita per il weekend potrebbe essere il meteo, ma è comunque difficile fare pronostici: i valori in campo li scopriremo solo strada facendo. Senza dubbio rappresenta un valore aggiunto il fatto di aver creato questa compagine con Ivan Costacurta, pilota con esperienza ma anche giovane e con il quale condivido caratteristiche similari”.

Campionato Italiano GT: 24 aprile Monza (Sprint); 15 maggio Pergusa (Endurance); 5 giugno Misano (Sprint); 17 luglio Mugello (Endurance); 4 settembre Imola (Sprint); 18 settembre Vallelunga (Endurance); 9 ottobre Monza (Endurance); 23 ottobre Mugello (Sprint).

