La messa in rete dei campi di Zagaria, Follonica e Lugnano sarà formalizzata a Roma nella sede del Parlamento europeo

L’incontro si terrà venerdì 19 gennaio a palazzo dei Campanari nella sede dell’Ufficio del Parlamento europeo

Fare rete, favorire l’integrazione e salvaguardare la biodiversità è stata da sempre la mission che ha animato la gestione del campo di germoplasma dell’ulivo di Zagaria, di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Enna. Per questa ragione nel corso degli anni l’ex Provincia, con la fattiva collaborazione del mondo della ricerca, dell’assistenza tecnica regionale, dei consorzi di produttori e di altri enti, ha promosso e realizzato una serie di attività scientifiche e culturali per contribuire alla gestione sostenibile dell’ambiente e per la qualificazione delle produzioni agroalimentari, sempre più minacciate dagli effetti negativi dei mutamenti climatici che mettono a rischio anche la tenuta economica delle aziende agricole. Da qui la necessità di condividere e consolidare con altre realtà gemelle questa esperienza che potrà rappresentare un incubatore di nuovi modelli e stili di vita sempre più indispensabili per la salvaguardai dell’ambiente e della multifunzionalità di tantissime aziende agricole che svolgono una funzione determinante per lo sviluppo e la tenuta sociale dei territori. Questo percorso tracciato negli anni ha portato oggi alla definizione di un accordo di collaborazione tecnico scientifico tra l’Ente e il Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria, il Cnr nazionale, e il comune di Lugnano di Teverina, dove qui è presente una raccolta di varietà di ulivo selezionate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e prelevate dal campo di Zagaria così come anche anche nel campo di Follonica in Toscana. L’accordo avrà i crismi dell’ufficialità con la sottoscrizione che avverrà venerdì 19 a Roma presso l’Ufficio del Parlamento Europeo e Rappresentanza della Commissione europea, a Palazzo dei Campanari. A guidare la delegazione ennese sarà il commissario straordinario del Libero Consorzio, Carmen Madonia, affiancata dal segretario generale, Michele Iacono, dal responsabile del campo e della Riserva, l’agronomo, Antonio Aveni e dall’esperto e consulente dell’Ente, che ha seguito tutte le fasi di evoluzione del campo, l’agronomo Andrea Scoto. Sarà presente anche il sindaco di Enna Maurizio Dipietro La firma del protocollo avverrà nell’ambito di un’intensa giornata seminariale dove saranno trattati aspetti tecnici scientifici e socio economici per nuovi modelli di sviluppo sostenibile nella filiera olivicola. Il programma prevede anche la presentazione delle eccellenza agroalimentari legati ai territori della Sicilia, dell’Umbria e della Toscana, donati dalle aziende agricole di alcuni comuni tra questi di Enna, Follonica e Lugnano. Tante le aspettative del mondo accademico e dei soggetti firmatari dell’accordo su questa iniziativa che è stata accolta e promossa dall’eurodeputata umbra, Francesca Peppucci.

