4° Slalom Città di Librizzi fra agonismo e spettacolo

La gara organizzata da Librizzi ASD, in programma il 27 e 28 giugno e valida per il Trofeo Sud – Coppa Italia Slalom ACI Sport 5ª Zona, il Campionato Siciliano Slalom ACI Sport Delegazione Sicilia e il Trofeo dei Nebrodi 2026, sarà anche occasione di intrattenimento, promozione del territorio e valorizzazione delle eccellenze locali. Online il nuovo sito ufficiale della manifestazione.

Librizzi (ME),10 Giugno 2026 – Sport, spettacolo, tradizioni e promozione del territorio si preparano a convivere in un unico grande appuntamento con il 4° Slalom Città di Librizzi, la competizione organizzata da Librizzi ASD che il 27 e 28 giugno porterà nel centro nebroideo piloti, team e appassionati provenienti da tutta la Sicilia e dal Sud Italia.

La manifestazione, valida per il Trofeo Sud – Coppa Italia Slalom ACI Sport 5ª Zona, per il Campionato Siciliano Slalom ACI Sport Delegazione Sicilia e per il Trofeo dei Nebrodi 2026, si conferma tra gli eventi di maggiore interesse della specialità grazie a una formula che abbina contenuti sportivi di alto livello alla valorizzazione delle peculiarità del territorio.

Anche quest’anno il teatro della sfida sarà il tecnico e spettacolare percorso ricavato lungo la Strada Provinciale 126, un tracciato che si snoda nel suggestivo contesto dei Nebrodi e che negli anni ha saputo conquistare il gradimento dei piloti grazie alle sue caratteristiche tecniche, capaci di mettere in evidenza talento, precisione di guida e competitività delle vetture.

L’edizione 2026 arriva inoltre nel solco del successo ottenuto lo scorso anno. Nel 2025 la vittoria assoluta andò al biancavillese Silvio Fiore su Radical SR4, autore di una prestazione di grande livello che gli consentì di imporsi sul tracciato messinese. Alle sue spalle conclusero Giuseppe Bellini, su Radical di classe 1400, staccato di poco più di quattro secondi, e Santi Leo, anch’egli su Radical 1400, per un podio che testimoniò l’elevato livello tecnico della competizione e l’intensità della sfida per le posizioni di vertice.

Accanto all’aspetto agonistico, il weekend di Librizzi offrirà anche momenti dedicati all’intrattenimento e alla promozione delle eccellenze del territorio. Nella serata di sabato 27 giugno è infatti in programma “MotorFest & Sapori”, iniziativa inserita nel programma della manifestazione e patrocinata dall’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal Comune di Librizzi. L’evento accompagnerà il pubblico in una serata all’insegna della passione per i motori, della musica, della convivialità e della scoperta delle tradizioni gastronomiche locali, contribuendo a rendere il fine settimana una vera festa per l’intero comprensorio.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 figura inoltre il lancio del nuovo portale dedicato alla manifestazione. È infatti online il sito ufficiale www.slalomlibrizzi.it, attraverso il quale piloti,

team, addetti ai lavori e appassionati potranno consultare regolamenti, modulistica, programma, informazioni logistiche, classifiche, notizie e tutti gli aggiornamenti relativi alla gara. La nuova piattaforma rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita dell’evento e uno strumento moderno per rafforzarne la visibilità, favorendo una comunicazione più immediata e completa verso il pubblico e i protagonisti della competizione.

Con queste premesse il conto alla rovescia è ormai entrato nel vivo. Il 4° Slalom Città di Librizzi si prepara ad accendere i motori per un fine settimana che unirà competizione, spettacolo e promozione del territorio, confermando ancora una volta il ruolo della manifestazione tra gli appuntamenti più attesi della stagione slalomistica siciliana.

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