334° anniversario della Brigata “Aosta”

La Grande Unità dell’Esercito Italiano celebra la propria costituzione con eventi culturali e benefici a favore della collettività

Messina, 1 marzo 2024. Si è celebrata oggi a Messina, con eventi culturali e benefici a favore della comunità del territorio, la ricorrenza del 334° anniversario della fondazione della Brigata Meccanizzata “Aosta”. La giornata, iniziata con la cerimonia solenne dell’alzabandiera nella caserma “Ainis” di Messina, alla presenza di numerose autorità locali, è proseguita con un concerto di beneficenza, tenuto dalla Banda della Brigata “Aosta” al teatro Vittorio Emanuele di Messina, in collaborazione con i club Kiwanis della Divisione 1 “Sicilia dei Due Mari Valdemone”, che ha permesso di raccogliere fondi da destinare alle strutture sanitarie messinesi e, in particolare, a favore dei bambini bisognosi e con diverse abilità.

Le celebrazioni si sono concluse con una conferenza rivolta ai liceali di Messina e organizzata in collaborazione tra la Brigata “Aosta” e l’Ufficio VIII dell’Ambito Territoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, durante la quale il giornalista Tony Capuozzo ha tenuto una lezione sulla propria esperienza giornalistica di inviato in aree di crisi.

La Brigata “Aosta”, attualmente comandata dal Generale di Brigata Maurizio Taffuri, trova le proprie origini nel 1690 in una delle più antiche unità dell’Esercito, all’epoca del regio esercito di Sardegna, che si distinse nella difesa dell’isola combattendo proprio a Messina.

Oggi, la Brigata ha una configurazione pluriarma, alimentata con personale di truppa volontario, in ferma prefissata ed in servizio permanente. Essa si compone di un reparto comando e supporti tattici, due reggimenti di fanteria, uno bersaglieri, uno di cavalleria, uno d’artiglieria, uno del genio ed uno logistico.

