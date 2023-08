Grandissima commozione questo 8.8.23 al Bois du Cazier di Marcinelle

– le commemorazioni per il :

67° anniversario della tragedia di Marcinelle per onorare tutte le 262 vittime,

136 italiani(tra 95 belgi, 8 polonesi, 6 greci, 5 tedeschi, 3 algerini, 3 ungheresi, 2 francesi,

1 olandese, 1 russo, 1 inglese, 1 ucraniano.

La cerimonia é iniziata alle ore 8.05 Benedizione della campana(Maria Mater Orphanorum)

Alle ore 8.10 con i 262 rintocchi corrispondenti al numero e nome delle vittime della tragedia.

I discorsi ufficiali :

Dalla delegazione italiana

l’Ambasciatore d’Italia in Belgio Federica Favi ha letto il messaggio toccante del Presidente della Republica Sergio Mattarella

-Il Ministro Esteri e Cooperazione internazionale, Vice-Premier Ministro On. Antonio TAJANI per la prima volta presente al Bois du Cazier ha chiuso gli interventi con un vibrante discorso pieno di commozione toccando tutti i presenti in un perfetto francese terminando in italiano e qui sono arrivate le affermazioni del valore di tutti i minatori che perirono(262) in quella che fù la più grande catastrofe nazionale mineraria del dopo guerra….

Appena sceso, il Presidente Angelo Lavore lo ha ringraziato per la sua presenza oggi qui e per il suo caloroso intervento e gli ha rimesso una lettera scritta a mano per ricordarLe le mail e gli allegati spediti alla Premier Giorgia Meloni a lui stesso ed al Ministro delle Infrastrure On Matteo Salvini in data 28/6/2023 chiedendo con forza una conferenza a Charleroi ed in particolare in questo luogo della Memoria del progetto « EPOCALE » Ponte sullo stretto di Messina per il riscatto di una Italia unita dal Nord al Sud e viceversa e sopratutto confermare l’inizio dei lavori e per non dimenticare mai il sacrificio delle 262 vittime tra-quale 136 Italiani (compresi i 5 Siciliani ) che persero la vita in questo luogo ora divenuto punto di riferimento come si é definito lui stesso nel suo saluto del 28/10/2022 a tutti gli italiani sparsi nel mondo. Durante il suo intervento sono passati 2 aeri dell’Aeronautica militare italiana che compie quest’anno 100 anni in onore della Regina Madre Paola e di suo Padre il Principe Ruffo di Calabria asso della stessa Aeronautica. Terminando « voglio dire à tutti i nostri Minatori » che sono un esempio che non dobbiamo ricordarLi solamente il giorno della commemorazione ma tutti i giorni…….

Non é mancata la presenza del Console Generale di Charleroi Pier FORLANI

Dalla Delegazione Belga :

Alle 9h45, l’assessore di Charleroi Eric Goffard interviene d’avanti un numeroso publico e delle personnalité La Regina Madre Paola presenti, tra quale le ministro di Stato André Flahaut, l’ambasciatore d’Italia, la ministre Karine Lalieux, il ministro Adrien Dolimont, il sindaco di Charleroi rappresentato da Eric Goffard, i deputati, consiglieri, membri di colleghi belgi e stranieri, sindacalisti e membri di corpi diplomatitici.

Poi l’intervento della Direttrice FF Colette ISTACE

Erano presenti durante la manifestazione esponenti politici del PD, di FdI… deputati della circoscrizione Estero… Tantissime le personalità presenti

Come ogni anno il sindaco di MANOPELLO Giorgio DE LUCA e per la prima volta La Regina Madre PAOLA accompagnata da 2 nipoti per rappresentare la Famiglia Reale del Belgio che hanno deposto dei Fiori

Numerosi esponenti della collettività italiana e locale e delle associazioni italiane e di Ex minatori

Si ringrazia con calore il grande lavoro di tutte le Associazioni di Minatori !

La Trinacria di Charleroi presente con il Presidente Angelo LAVORE e il Secretario Salvatore GUCCIARDO e le loro Consorti come pure una decina di Soci Trinacria

con una bellissima corona ai colori siciliani giallo e rosso per rendere omaggio a tutte le vittime

ed in particolare ai 5 figli della Sicilia :

BAIO Carmelo nato il 21.11.1920 a Montaperto AG

CAMPISI Sebastiano nato il 3.9.1915 a Augusta SR

INDORATO Gaetano nato il 1.11.1911 a Sommatino CL

PILUSO Salvatore nato il 18.6.1922 a Caltagirone CT

REALE Calogero nato il 27.6.1922 a Montaperto AG

Ci dispiace (di nuovo) l’assenza della Regione Siciliana !!

Toccanti i discorsi delle numerose personalità belghe e italiane !!

Alle ore 11.30 La toccante manifestazione si é conclusa con i discorsi delle personalità italiane nel locale delle forgie e di nuovo il Vice-Primo Ministro AntonioTajani con un’altro intervento toccante e pieno di emozione la cerimonia prende fine con il ricevimento tutto all’italiana…..

