“30 libri in 30 giorni”: torna l’iniziativa di BCsicilia per riscoprire la bellezza della lettura
“30 libri in 30 giorni”: torna l’iniziativa di BCsicilia per riscoprire la bellezza della lettura
Torna dal 23 marzo al 22 aprile 2026 la nona edizione di “30 libri in 30 giorni”, la manifestazione organizzata da BCsicilia, in collaborazione con la Casa Editrice Don Lorenzo Milani, dedicata a riscoprire la bellezza della lettura.
Per trenta giorni consecutivi, la rassegna proporrà trenta volumi scelti per offrire un percorso tra esperienze editoriali diverse, con un’attenzione particolare al patrimonio storico, artistico e culturale della Sicilia. L’iniziativa si conferma un appuntamento atteso per gli amanti dei libri, ma anche per chi desidera avvicinarsi al piacere della lettura in maniera semplice e stimolante.
La manifestazione si colloca nei giorni precedenti il 23 aprile, Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita dall’UNESCO. La scelta di questa data non è casuale: il 23 aprile del 1616 persero la vita tre grandi scrittori di fama mondiale, Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega, figure che hanno segnato profondamente la storia della letteratura.
“Il libro resta una finestra aperta sul mondo – afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia – e continua a essere uno strumento fondamentale per la crescita personale e intellettuale. Leggere permette di viaggiare con la fantasia, di vivere le vite di uomini e donne del passato, e allo stesso tempo favorisce il progresso culturale e sociale di ogni comunità”.
Durante i trenta giorni della rassegna, ogni libro sarà presentato con approfondimenti e recensioni che ne evidenziano contenuti e significato culturale. La selezione spazierà tra narrativa, saggistica e opere dedicate al patrimonio storico e artistico, offrendo un panorama completo e stimolante per tutti i lettori.
L’iniziativa vuole ricordare anche che la lettura non è soltanto svago, ma uno strumento di conoscenza e formazione. I libri consentono di acquisire informazioni, sviluppare pensiero critico e ampliare la propria visione del mondo. In un periodo in cui la comunicazione è spesso veloce e superficiale, eventi come questo rappresentano un’occasione per riscoprire la profondità e la lentezza della lettura.
BCsicilia sottolinea che l’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno per la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. “Ogni libro presentato – spiega Lo Cascio – diventa un ponte tra passato e presente, tra storia, arte e cultura contemporanea. È un invito a esplorare, conoscere e riflettere, per arricchire la propria esperienza personale e collettiva”.
La varietà delle opere selezionate permette di incontrare gusti diversi, stimolare curiosità e favorire incontri culturali, discussioni e momenti di confronto tra lettori di tutte le età.
L’edizione 2026 conferma quindi il valore del libro come protagonista della cultura, non solo come oggetto da leggere, ma come strumento capace di cambiare il modo in cui osserviamo e comprendiamo il mondo. “Ogni libro – conclude Lo Cascio – scandisce i tempi della cultura e resta un formidabile mezzo di informazione, apprendimento e svago”.
Con “30 libri in 30 giorni”, BCsicilia rinnova il suo impegno per rendere la lettura un’esperienza viva, collettiva e accessibile a tutti, ricordando che la cultura si costruisce giorno dopo giorno, pagina dopo pagina. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 – Fb: BCsicilia.
Di seguito il programma con i luoghi, le date, i titoli e gli autori dei 30 libri che verranno presentati.
30 Libri in 30 Giorni
Per riscoprire la bellezza della lettura
23 marzo – 22 aprile 2026
Palermo – Lunedì 23 Marzo
Le Ville della Piana dei Colli a Palermo
di Fabrizio Giuffrè
Cefalù – Giovedì 26 Marzo
Il Custode Invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’Intelligenza Artificiale
di Sara Favarò
Palermo – Venerdì 27 marzo
Carlo D’Anselmo. Vita ed opere di un poliedrico artista siciliano del Seicento
di Carmelo Lo Curto
Collesano – Sabato 28 Marzo
Il metodo delle 4 vibrazioni
di Beppe Scotti
Siculiana – Sabato 28 Marzo
Il tempo dei Senna
di Giacinto Pipitone
Gangi – Sabato 28 Marzo
L’essenziale è vivere
di Gandolfo Librizzi
Ciminna – Domenica 29 Marzo
La mano di diamante
di Calogera Randazzo
Termini Imerese – Lunedì 30 Marzo
Frutta secca. Mercato, valorizzazione storia e salute
di Mario Liberto
Palermo – Giovedì 2 Aprile
Le leonesse di Vergine Maria
di Vanessa Ambrosecchio
Ribera – Martedì 7 Aprile
Muzzicuna
di Aristotele Cuffaro
Palermo – Mercoledì 8 Aprile
Trinakija
di Claudio D’Angelo
Cinisi – Giovedì 9 Aprile
Sicilia a tavola. Saperi e sapori di ieri
di Sara Favarò
Palazzolo Acreide – Venerdì 10 Aprile
I Quaderni del Mediterraneo
a cura di Paolo Giansiracusa
Catania – Venerdì 10 Aprile
Sebastiano Tusa. L’Uomo, lo Studioso, l’Archeologo
Autori Vari
Rosolini Venerdì 10 Aprile
Nave Crociera speranza
di Antonella Monaca
Trabia – Sabato 11 Aprile
I terribili anni del nazismo. Dall’incontro di Hendaye al processo di Norimberga
di Leone Zingales
Bagheria – Domenica 12 Aprile
Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano. Bellezza, decoro e armonia
A cura di Cesare Capitti e Alfonso Lo Cascio
Siculiana – Lunedì 13 Aprile
Il Gattopardo a guardia del Muro. Storia di un giallo letterario nella Germania socialista
di Bernardina Rago
Campofelice di Roccella – Martedì 14 Aprile
Io bullo
di Giusi Parisi
Riesi – Mercoledì 15 Aprile
Riesi, Riesini e rijsanità
di Salvatore Michele Mirisola
Trapani – Giovedì 16 Aprile
Labirinto mediterraneo
di Marina Petacco, Alessandra Gin, Roberta La Gattuta, Frank Bonan
Messina – Giovedì 16 Aprile
Impero della volontà
di Luigi Lo Giudice
Altavilla Milicia – Giovedì 16 Aprile
La Terra dei Giganti. Studi di Archeologia e Storia in memoria di Giovanni Mannino
A cura di Alfonso Lo Cascio e Antonino Filippi
Partinico – Venerdì 17 Aprile
San Castrense Patrono della città e dell’Arcidiocesi di Monreale
di P. Giuseppe Ruggirello
Siculiana – Sabato 18 Aprile
Opra
di Renato Maria Schembri
Montelepre – Sabato 18 Aprile
Gli Shekelesk e la rivoluzione dei Popoli del Mare
di Claudio D’Angelo
Cefalù – Domenica 19 Aprile
Oltre il nero
di Monica Sapio
Cerda – Lunedì 20 Aprile
Bere il fuoco con gli occhi
di Cruciano Runfola
Marsala – Martedì 21 Aprile
La battaglia di Drepano – La battaglia delle Egadi
di Francesco Torre
Palermo – Mercoledì 22 Aprile
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