248° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA – 22 GIUGNO 2022

Sintesi

Mercoledì 22 giugno 2022, con inizio alle ore 18.00, a Roma, presso il Centro Logistico Villa Spada della Guardia di Finanza, sito in Via Castiglion Fiorentino nr.50, avranno luogo le celebrazioni in occasione del 248° Anniversario della Fondazione del Corpo.

Comunicato

ACCREDITI STAMPA

Ingresso entro le ore 17,45.

MODALITÀ DI ACCREDITO

I giornalisti ed i fotocineoperatori interessati faranno pervenire (tel. 06/442235821 – email ufficio.stampa@gdf.it) – entro e non oltre le ore 14,00 del 21 giugno 2022 – richiesta di accredito contenente: nome e cognome, testata giornalistica di riferimento, estremi di un documento di identificazione, recapito telefonico e targa autoveicolo.

Sarà disponibile un servizio navetta che curerà il trasporto dalla sede del Comando Generale sino al luogo della cerimonia (andata e ritorno). Partenza alle ore 17,00 di mercoledì 22 giugno p.v. da Piazza Mariano Armellini (adiacente alla sede del Comando Generale), con rientro al termine della cerimonia.

Coloro i quali desiderassero usufruire del servizio navetta avranno cura di specificarlo nell’email di accredito.

