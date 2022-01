22 gennaio Open day, in presenza, del Liceo scientifico Farinato di Enna

Il Liceo Scientifico “Pietro Farinato” di Enna sabato 22 gennaio 2022 organizza, l’orientamento per gli alunni delle terze classi della scuola media inferiore della provincia di Enna.

Dalle ore 10:00 i genitori e gli studenti potranno visitare, in presenza e per piccoli gruppi, nel rispetto delle attuali norme epidemiologiche, l’istituto ed i laboratori, accompagnati da allievi e docenti del liceo, interagendo con loro, per esaminare le opportunità che l’Istituto mette a disposizione dei propri discenti e sarà loro illustrato il P.T.O.F.

Sarà possibile, inoltre, procedere all’iscrizione (anche senza lo SPID) presso la segreteria.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook, YouTube e Instagram.

Sarà presentato l’indirizzo “Liceo Scientifico Sportivo Statale”, giunto ormai all’ottavo anno ed uno dei 100 licei riconosciuti dal MIUR in Italia. Al liceo sportivo, oltre le materie di base del liceo scientifico, vengono potenziate le discipline sportive ed i ragazzi, in orario curriculare, si recano presso le strutture della città a praticare nuoto, basket, pallavolo, pallamano, kick boxing, orienteering, rugby, atletica, judo, canoa ed immersioni subacquee. E’ attiva, inoltre, la formula ministeriale “studenti atleti” per gli alunni che praticano attività agonistiche ad alto livello.

Le classi 2.0 usufruiscono, nella didattica, di una decisa innovazione metodologica: tramite la didattica laboratoriale il focus è spostato sui ragazzi affinché imparino facendo. Le nuove metodologie quali EAS, Classe capovolta, Debate, Webquest, Digital storytelling e Gaming stimolano l’apprendimento cooperativo e l’apprendimento tra pari, mediati dall’esperienza e da un utilizzo critico delle risorse multimediali.

Nella classe bilingue i ragazzi del biennio, in orario curriculare affiancano allo studio dell’inglese, la conoscenza delle basi della lingua spagnola.

Pur fornendo ampia offerta formativa di tipo progettuale che riguarda i diversi assi culturali, e pur dando rilievo all’acquisizione di nuove abilità collegate ai nuovi saperi, soprattutto digitali, il Liceo Farinato vanta una lunga tradizione nell’attenzione riposta da tutto il personale scolastico nella attivazione delle competenze e conoscenze degli allievi nell’ambito dell’offerta tradizionale, ritenute il fondamento indispensabile a qualsiasi futuro impegno dei giovani cittadini nell’ambito lavorativo e non.

L’istituto, intitolato al celebre medico ennese e diretto da Lucia Lomonico è il primo liceo della provincia nel numero di iscritti ed è il sesto in Sicilia, nella classifica EDUSCOPIO, la speciale graduatoria stilata dalla fondazione Agnelli in relazione al numero dei ragazzi diplomati, laureati ed inseriti nel mondo del lavoro.

