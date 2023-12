“La Sicilia è in guerra? Ucraina, Palestina… Siamo tutti coinvolti”

Si terrà sabato 16 dicembre 2023, con inizio alle ore 16:00, presso la biblioteca comunale di Niscemi, l’incontro pubblico promosso dal Movimento No MUOS.

In programma, interventi di Claudio Tamagnini, che testimonierà la sua esperienza diretta dell’aggressione israeliana vissuta in Cisgiordania e di Antonio Mazzeo, in video intervista trasmessa in sala, sul coinvolgimento italiano nelle guerre in atto, con particolare riferimento alla Palestina.

A cura delle Donne No MUOS, sarà presentato il questionario su territori e autodeterminazione, sotto attacco come dimostra lo sgombero del Consultorio Autogestito “Mi Cuerpo Es Mio” e dello Studentato 95100 a Catania.

Previsti interventi di movimenti e realtà territoriali impegnati sul fronte antimilitarista.

