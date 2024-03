Weekend di successi per i colori siciliani

Minì in F.3 sul podio in Australia e Riolo a segno alla Coppa della Consuma nel CIVSA. Per Lombardo 7 giorni fa il pieno di punti europei in Spagna al Rally Costa Brava. Immediati i complimenti del Delegato Fiduciario Daniele settimo: “Un inizio di stagione da Leoni per la nostra regione”.

Roccalumera(ME) 25 Marzo. La stagione del Motorsport è appena cominciata e i forti piloti siciliani hanno dato tutti spettacolo nelle varie discipline e ad ogni latitudine.

Il 19enne di Marineo Gabriele Minì in forza alla scuderia Prema, nella seconda gara di Campionato FIA F.3, che si è disputato a Melbourne in Australia ha ottenuto la prima fila ed è stato secondo in qualifica, ha conquistato punti nella Sprint Race ed è salito con pieno merito sul podio della Future Race. Adesso è terzo in campionato a 5 lunghezze dal vertice.

Totò Riolo non si è fatto attendere. Ha subito cominciato il 2024 imponendosi alla grande in Toscana su PCR A6 Bmw alla Coppa della Consuma, gara di apertura del Campionato Italiano Velocità Salite Auto Storiche. Il pilota cerdese ha vinto il 4° Raggruppamento facendo segnare il miglior tempo assoluto della gara. Nella gara d’apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna il ragusano Franco Caruso ha aperto in modo brillante la stagione con un ottimo terzo posto assoluto al volante della Nova Proto NP01. L’esperto driver ragusano si è espresso come sempre con prestazioni di vertice anche sull’impegnativo tracciato dove ha iniziato una nuova ed esaltante stagione, sulla scia dei successi degli ultimi anni.

Il cefaludese Angelo Lombardo dopo il successo di tre settimane fa al 14° Historic Rally delle Vallate Aretine, gara di apertura del Cireas ha fatto il pieno di punti europei de è stato secondo assoluto su Porsche 911 Carrera RS 3000 di 2° Raggruppamento con il friulano Giovanni Campeis al Rally Motul Costa Brava gara valida per il Campionato Europeo. Lombardo è stato primo fra i piloti iscritti alla continentale FIA. Nella stessa gara i messinesi Natalino Mirabile con Carlo D’Agostino hanno ben figurato su Fiat Ritmo Abarth 130TC con il successo della classe E1 di 4° raggruppamento.

Il Delegato Fiduciario Aci Sport Sicilia, nel complimentarsi con i protagonisti ha dichiarato: -“Le soddisfazioni piovono in Sicilia da tutto il mondo e questo è un deciso motivo d’orgoglio – dichiara con soddisfazione Daniele Settimo – Minì continua ad esaltare il suo talento nel modo più proficuo, la vittoria di Totò in Toscana apre al meglio per la nostra Delegazione il tricolore auto storiche, come l’eccellente risultato di Lombardo in Spagna. Tutti i piloti che ci rappresentano in Sicilia e fuori regione ci regalano sempre motivi di gratificazione”-.

