WCSG, si corre sull’autodromo di Pergusa

Dal 19 al 23 giugno in Sicilia il Mondiale

La grande attesa è finita. Dal 19 al 23 giugno Catania ospiterà la quinta edizione dei WCSG (World Company Sport Company Games). Trenta le discipline sportive, 31 paesi in gara e, soprattutto, vetrina straordinaria per gli sport d’impresa. Uno straordinario modo per condividere la passione per lo sport fuori dal contesto lavorativo. Da mesi si lavora alla realizzazione del grande evento. Il ciclismo avrà una vetrina importante.

Per l’occasione la scelta del Comitato organizzatore è stata quella di far svolgere l’attività all’interno del circuito di Pergusa, il più importante del Sud Italia. I 47 ciclisti, provenienti da tutto il mondo, gareggeranno senza insidie altimetriche, ma con la difficoltà di dover sin dall’inizio gestire la corsa sul percorso.

IL CICLISMO NEGLI AUTODROMI. Secondo Cadel Evans, il campione del mondo di ciclismo e vincitore di un Tour De France, ciclismo-autodromi costituisce “l’alchimia perfetta”. I casi nella storia sono stati tanti. Il primo campionato del mondo, nel 1927, fu organizzato sullo storico circuito automobilistico del Nürburing, ma con una variante: non si passava per il celeberrimo Karussel, ma per il terrificante muro dello Steilstrecke.

A vincerlo fu Alfredo Binda. Cipollini vinse il Mondiale del 2002 a Zolder, storica tappa del circuito della Formula Uno. “Pedalare in tracciato – ecco le parole di Evans – è qualcosa di molto impegnativo, perché la concezione motoristica del circuito richiede sforzi fisici, come per le salite proprio di Laguna Seca, ma anche mentali».

In Italia Imola ormai è una tappa fissa per espletare questo tipo di abbinamento. Nel 1968 Vittorio Adorni riuscì a diventare campione del Mondo. Nel 2020, nel Mondiale del Covid, Julian Alaphilippe dominò la corsa. Proprio questo percorso iridato che si concludeva nel circuito Enzo Dino Ferrari è diventato ormai un circuito permanente del Cicloturismo. Operazione di assoluto valore. Se si pensa anche al Suzuki Bike Day. Il 28 maggio 2017 la cronometro individuale partì da Monza per arrivare a Milano. I casi sono innumerevoli, lo ripetiamo. Anche a Roma, a Vallelunga si corre la Roma 24 ore. Ora tocca Pergusa, in Sicilia, in un appuntamento che chiaramente farà storia.

PERGUSA. L’Autodromo di Pergusa è situato nel cuore della Sicilia, vicino alla città di Enna. È stato costruito nel 1951 e da allora ha ospitato numerosi eventi nazionali e internazionali. Il veloce tracciato si snoda lungo le rive di un lago, ed è caratterizzato da lunghi rettifili e strette varianti, non presenti originariamente ma create per ragioni di sicurezza.

I punti più spettacolari della pista sono senza dubbio le tre difficili varianti “Proserpina”, “Pineta” e “Zagaria” che impongono frenate importanti e una grande agilità nei cambi di direzioni. Il Circuito di Pergusa è l’unico dell’Italia Meridionale presente nelle importanti manifestazioni internazionali (che misura Km 4,950).

IN GARA. Tanti volti noti del ciclismo Csain. ASD Numbers one Ciclomillennio sarà in gara per cercare di ripetere gli straordinari risultati di Bordeaux con Roberto Maggioli e Alberto D’Acuti (ciclismo si corre 21-22)

Csain Events correrà il colonnello Carlo Calcagni, la cui storia è ormai esempio di resilienza straordinaria. Per lui a Leon, in Messico, otto medaglie d’oro e una consapevolezza di non voler mollare mai, nonostante la malattia. Sempre per l’Asd Numbers One CicloMillennio, Serenella Bortolotto e Daniela Pelella sono pronte a entusiasmare. Il duo Carcione-Dominante correrà per i colori della Sicilia. Diversi i gruppi sportivi organizzati, su tutti spiccano Ferrero e Lufthansa.

MOUNTAIN BIKE. Ai piedi dell’Etna, a Nicolosi, si correranno il 20-21 giugno i Mondiali di mtb. Sette gli italiani in gara sul circuito ricavato nella Pineta Monti Rossi di Nicolosi. Una suggestiva occasione per valorizzare il patrimonio di una zona boschiva speciale con lo sfondo dell’Etna, dal versante del Rifugio Sapienza. Sette gli italiani in gara. Paolo Massenti (Bike Tour 4 Mori) torna in Sicilia a poche settimane dalla conquista del brevetto Sicilia no stop, per aver percorso il periplo della Trinacria. Ma ci saranno Marco Bacrima (Tmb); Giuseppe Emmanuele, Giuseppe Zappulla e Giuseppe Chiarenza (Csain Sicilia); Giulio Sollazzo e Aniello Iezzi (Csain Campania).

