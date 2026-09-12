VOLLEY, LA BUILDUP VOLO PALERMO TRA PRESENTE E FUTURO

Il presidente Locanto: “Tante novità, comincia un progetto a lungo termine”

Accordo con Don Orione e Capaci, nasce l’Academy per formare i giovani

PALERMO – 12 settembre 2026 – La Buildup Volo International, la società palermitana che dal 17 ottobre disputerà per la tredicesima volta consecutiva il campionato di B maschile di volley, ha concluso la terza settimana di allenamenti in vista dell’avvio ufficiale della stagione. Il nuovo coach Giuseppe Murri, pugliese di Locorotondo, sta affinando il gruppo e iniziato a inculcare ai ragazzi il suo credo pallavolistico che racchiude parecchie novità rispetto al passato. “Servirà tempo per assimilare le nuove tecniche – dice Murri – ma intanto le sensazioni sono buone”.

La squadra è stata profondamente rinnovata, con l’arrivo degli schiacciatori Fijalka e La Malfa, dei palleggiatori Bonfrate e Pagano, dell’opposto Beghelli e dei liberi Alaimo e Frittitta. “Tante novità – sottolinea il presidente Giorgio Locanto – per non ripetere gli errori del recente passato e avviare un nuovo corso. Sembra che gli step programmati dall’allenatore vengano rispettati e gli atleti stanno mostrando grande attenzione alle direttive e ai nuovi metodi di lavoro. Si intravede un miglioramento generale, sia da parte dei singoli che del collettivo, ma è un progetto a lungo termine e bisognerà avere tanta pazienza per tornare a occupare i piani alti della classifica com’eravamo abituati a fare. È partito un programma triennale che prevede partecipazione e attenzione, siamo fiduciosi e convinti di poter fare bene”.

Massima attenzione è rivolta anche al settore giovanile. Per questo motivo è stata creata l’Academy, in sinergia con le società Don Orione e Capacense, con l’obiettivo di valorizzare i talenti del territorio e avviarli verso il campionato nazionale. “È una iniziativa alla quale crediamo molto – aggiunge Locanto – e che offre un percorso di crescita tecnica e umana. Diamo la possibilità ai ragazzi di inseguire i loro sogni sportivi senza la necessità di dover lasciare Palermo. C’è molto entusiasmo attorno a questo progetto e tante famiglie si stanno avvicinando al mondo della pallavolo”.

L’Academy parteciperà ai campionati Under 13, Under 14, Under 15, Under 17 e Under 19, affiancati dai campionati di Serie D e Serie C, con la Serie B della Buildup Volo International come punto di arrivo di una filiera tutta palermitana. Un programma ambizioso e fondato sulla condivisione per investire nei giovani e nel futuro. Il direttore tecnico dell’Academy è Massimo Sibani, con Paolo Di Maggio nel ruolo di vice, mentre i tecnici sono Orazio Di Maggio (C-D, U19 e U17), Daniele Sibani (Prima Divisione e U15) e Davide Sibani (U13). Giuseppe Murri farà da “supervisor”.

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