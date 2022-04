Vivicittà Enna: la gara podistica più in alto in Sicilia con un “tocco” Unesco

Manca ormai poco al primo vero evento pubblico all’aperto cittadino ovvero il Vivicittà organizzato dal Comitato Provinciale Uisp Enna con il patrocinio del Comune di Enna e previsto per il prossimo 24 aprile.

In pratica si tratta della gara podistica cittadina più alta della Sicilia. Una manifestazione che per come è organizzata consente la partecipazione a tutti.

Infatti per gli agonisti prevista una gara di 10 km su un percorso cittadino di 3,3 km da ripetere 3 volte mentre per tutti gli altri una passeggiata ecologica di circa 3 km. Ed in particolare per questo secondo evento hanno dato la loro adesione, le associazioni ambientaliste come Plastc Free, Legambiente, Lakers ed Eco Ennaservizi. Inoltre sarà presente uno stand di Campagna Amica di Coldiretti per delle degustazioni di prodotti km 0.

Ma la gara di Enna è anche una manifestazione targata Unesco visto che la città di Enna ricade all’interno del territorio del Gaopark Rocca di Cerere che ha appunto il riconoscimento Unesco.

Inoltre dovrebbe essere presente ma si attende ancora la conferma dell’autoemoteca Avis per una campagna di raccolta sangue.

Quindi una vera festa dello Sport per tutti con l’auspicio che ci sia una numerosa partecipazione.

L’orario di partenza dovrebbe essere alle ore 9,30 anche se però suscettibile a eventuali modifiche.

Tutti coloro che volessero informazioni sulle modalità di partecipazione possono richiedere informazioni telefonando allo 0935574211 oppure inviare una mail a enna@uisp.it

Ad ogni modo possono partecipare tutti gli agonisti tesserati Uisp oppure Fidal.

Chi volesse partecipare fuori da queste due opzioni lo potrà fare garando sia la quota di iscrizione che la tessera Uisp e presentando certificato medico agonistico.

