Vincenzo Pafumi LauRETTA , ELETTO VICEPRESIDENTE REGIONALE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE.

L’imprenditore edile di Piazza Armerina Vincenzo Pafumi Lauretta, già presidente provinciale della categoria Costruzioni -Edilizia di Confartigianato Imprese – Enna, è il nuovo vicepresidente regionale Anaepa, Confartigianato Edilizia.

La direzione provinciale di Confartigianato Enna ha espresso piena soddisfazione nell’apprendere l’importante e positiva notizia.

Pafumi affiancherà, nei prossimi 4 anni, il nuovo Presidente Anaepa Sicilia, Vincenzo Coffà (Siracusano) e l’altro Vice Presidente Giuseppe La Rosa (Ragusano). I nuovi vertici di categoria regionale opereranno a tutela delle imprese del settore edile da sempre trainanti sul piano economico per la nostra realtà territoriale.

Il neo-Vicepresidente Pafumi, onorato per l’incarico ricevuto ha dichiarato: “la rappresentanza di migliaia aziende edili artigiane della Sicilia associate in Anaepa, deve portarci a predisporre richieste alle istituzioni regionali a salvaguardia della categoria e della nuove generazioni di imprenditori che hanno deciso di continuare ad investire in questo settore. La formazione di personale, la presenza nei tavoli per la predisposizione del prezziario Regionale, sono alcuni degli obbiettivi che vogliamo raggiungere nel corso del mandato”.

