Vincenzo Agnello e Aurora Castello concedono il bis e vincono il 16° Memorial Salvo D’Acquisto

A Palermo giornata di festa con 472 partecipanti al via. I portacolori della Sicilia Running Team tra gli uomini e del Cus Palermo tra le donne concedono il bis dello scorso anno su un tracciato nel cuore del centro cittadino di 2,5 km ripetuto quattro volte. In gara anche la pronipote di Salvo D’Acquisto, il tenente colonnello dei carabinieri Valentina D’Acquisto.

Palermo 20 settembre 2026 – Una grande festa dello sport per la sedicesima edizione del Memorial Salvo D’Acquisto. Kermesse che ha visto questa mattina 472 partecipanti alla partenza di via Libertà.

Vincenzo Agnello e Aurora Castello hanno vinto le rispettive gare dominando e bissando quanto fatto nella scorsa edizione.

Tra gli uomini Agnello, portacolori della Sicilia Running Team , ha chiuso i 10 chilometri in 31’01” dominando fin dalle prime battute e confermando un ottimo stato di forma. Agnello, che vanta esperienze in maglia azzurra, sta vivendo una seconda giovinezza: protagonista al Giro di Castelbuono, alla Volata Napola-Mokarta e più di recente al Trofeo Maria SS. degli Ammalati.

Lo scorso anno si era imposto, sempre al Memorial, con il tempo di 31’14”. Quest’anno, quindi, ha fatto ancora meglio. Era tra i favoriti e ha confermato i pronostici con una prova autoritaria.

“Gareggiare a questo evento – ha detto il vincitore a fine gara – è un onore perché è una delle manifestazioni più importanti del panorama nazionale. Sto godendo un periodo di forma ottimale e volevo testarlo con i miei compagni. Oggi è andata bene, dopo il quinto chilometro ho corso col mio ritmo. Sembrava ci fosse più fresco ma sono aumentate caldo e umidità. Oggi ho corso per migliorarmi”.

Staccato di 30 secondi Nikolas Loss, suo compagno di squadra, atleta trentino di spessore nazionale, al secondo posto col crono di 31’31”. Terzo posto per Alessandro Brancato in 31’36” a completare la tripletta della società del presidente Lunetto. Belle prove anche di Alessio Terrasi (Parco Alpi Apuane), ai piedi del podio con 32’00” e Lucio Cimò (Team Atletica Palermo), quinto in 33’01”.

La gara al femminile è stata un assolo di Aurora Castello, giovane atleta altofontina del Cus Palermo. Per lei il crono di 39’31” al traguardo. Al secondo posto una ottima Chiara Immesi (Sicilia Running Team) in 40’09”, terza piazza per Alice Mammina (CUS Palermo) in 41:25″. A completare il quintetto di testa Valentina Marsala (Polizia di Stato) e Ludovica Sammartano (Atl. Bagheria).

“È stata una gara abbastanza lenta e di studio– ha sottolineato la vincitrice – soprattutto nella prima metà. E questo mi ha agevolato malgrado il livello della gara si sia poi rivelato molto alto, quindi sono soddisfatta di quanto fatto. C’era anche molto caldo e questo ha reso le cose un po’ più difficili. Non era scontato vincere”.

La manifestazione, inserita nel calendario nazionale Fidal è stata valida anche come 9° Criterium Europeo Interforze. Con il pettorale 299, anche Valentina D’Acquisto, tenente colonnello dei carabinieri, pronipote di Salvo D’Acquisto. Queste le sue parole: “Un grande onore da donna, da carabiniere e con la mia squadra. Ci tenevo a onorare sia la città che il cognome che porto. Un’emozione mai scontata: non solo mi ricorda le gesta che ha compiuto da carabiniere ma anche da uomo e ad appartenente della mia famiglia. Dico alle nuove generazioni di avere degli obiettivi, di lavorare, di credere nei propri affetti e valori. Non manca nulla per fare tutto questo”.

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In gara anche i “vecchietti” terribili del podismo siciliano Francesco De Trovato e Antonino Macaluso classe 1933, che hanno portato regolarmente a termine la sua gara.

Inclusione con gli atleti Fisdir e in carrozzina

Spazio anche all’inclusione in occasione del Memorial Salvo D’Acquisto, con la presenza di atleti Fisdir e di partecipanti in carrozzina, questi ultimi due spinti da atleti dell’Atletica Città di Mistretta. Un momento significativo che ribadisce il valore dello sport come strumento di partecipazione, integrazione e condivisione.

Il 9° Criterium Europeo Interforze

Accanto alla competizione assoluta, un ruolo centrale è stato rivestito dal 9° Criterium Europeo Interforze, che ha visto confrontarsi atleti appartenenti alle Forze dell’Ordine italiane ed europee.

Una gara nella gara che rappresenta uno dei tratti distintivi del Memorial, nel segno della fratellanza, del rispetto reciproco e della condivisione dei valori incarnati dalla figura di Salvo D’Acquisto.

All’interno dell’Expo Village è stato possibile visitare il Museo Itinerante di Salvo D’Acquisto, curato dal Centro Studi Salvo D’Acquisto – CESD, un percorso dedicato alla vita e alla storia del Brigadiere e volto anche a sostenere il cammino verso la sua beatificazione.

Il coro della Polizia di Stato in apertura di manifestazione

Particolarmente suggestivo il momento che ha preceduto la partenza. Oltre al minuto di silenzio per ricordare sia Salvo D’Acquisto che Sandro Mazzola, indimenticabile bandiera dell’Inter e della Nazionale italiana di calcio scomparsa ieri notte all’età di 83 anni, il Coro dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Palermo, ha aperto ufficialmente la manifestazione con l’esecuzione dell’Inno Siciliano e dell’Inno di Mameli.

Expo Village tra sport, musica e inclusione

Fin dalle ore precedenti lo start, l’Expo Village è stato uno dei punti di aggregazione della manifestazione, con stand dei partner, spazi informativi e numerose attività collaterali. Una grande festa non solo di sport ma di colori e inclusione. Al termine della gara è stato inoltre allestito il tradizionale ristoro finale, ulteriore momento di condivisione tra atleti, accompagnatori e organizzatori.

La manifestazione si è svolta in collaborazione con ADMO, CRT Sicilia, Lega del Filo d’Oro, AVIS, Lions Club, FISDIR e Team Sicilia Special Olympics Italia.

Queste invece le realtà che hanno scelto di sostenere il 16° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto: Camera di Commercio Palermo Enna, Ferrara Stone, Mangia’s, Per Correre, Topo Athletic, FidiLife, Automania, Polini Group, Dorothea S.p.A., Ferrera, Audiotecnica, Blanco, Extra Bar, Prodotti Artigianali Piana degli Albanesi, SIBEG, Legacoop, Centrolimpo, Le Terre Libere dalle Mafie, Rinascita, Ambrosport, CE.OP.A.R. e Orestia.

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