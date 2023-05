Villorba Corse sul podio a Misano in Carrera Cup: ora la Supercup!

Il team veneto centra il primo trofeo della stagione proprio nel round inaugurale del monomarca tricolore grazie al terzo posto di Agostini al volante della 911 GT3 Cup by Centro Porsche Treviso. Sfortuna, invece, per Strignano, pronto comunque per l’esordio nella serie internazionale a Imola. Amadio: “Inizio positivo, prepariamoci per la sfida in un contesto prestigioso insieme alla F1”

Misano Adriatico (RN), 7 maggio 2023. La Scuderia Villorba Corse ha inaugurato con il ritmo giusto la stagione 2023 in Porsche Carrera Cup Italia al Misano World Circuit. La scuderia veneta ha agguantato un ottimo podio in gara 2 grazie alla convincente prestazione di Riccardo Agostini classificatosi terzo al traguardo al volante della prima delle due 911 GT3 Cup schierate dal team in partnership con il Centro Porsche Treviso. Il pilota padovano, già campione del prestigioso monomarca tricolore nel 2015, si ripresentava al via della serie dopo 8 anni per la prima volta nei colori della squadra diretta da Raimonda Amadio e per la prima volta sulla nuova GT “made in Germany” da 510 cavalli.

Dopo un ottimo inizio nelle qualifiche, con Agostini protagonista due volte terzo a un solo decimo dalla pole position, gara 1 si è complicata a pochi giri dal via e il nuovo alfiere Villorba Corse ha dovuto accontentarsi del nono posto finale. Prontamente, il riscatto è arrivato con gli interessi in gara 2, quando Agostini ha saputo difendere il terzo posto conquistato in qualifica fino al traguardo, aggiungendo punti preziosi in ottica campionato. Punti che ha portato in dote al team anche Benedetto Strignano. Il giovane pilota pugliese ha infatti recuperato diverse posizione nella prima gara del weekend, disputata sabato e conclusa in 12esima piazza. “Benny” è poi stato sfortunato in gara 2, invece, durata per lui isoltanto poche curve a causa di un contatto causato da un rivale.

Il team principal Raimondo Amadio ha dichiarato: “E’ stato un inizio di stagione consistente e positivo. Proprio questo era il nostro obiettivo. Un bravo ad Agostini per la gara 2 terminata a podio e soprattutto degna del suo talento. Mi dispiace per quanto successo a Benny, era pronto a una gara d’attacco ma senza proprie responsabilità è stato spinto fuoripista. Purtroppo a volte le gare sono così. Ora siamo già con la mente a Vallelunga per il secondo round tricolore in giugno, ma siamo molto felici perché possiamo anche annunciare che saremo al via della Porsche Supercup nel contesto della Formula 1 a Imola tra due weekend proprio con Strignano. Sicuramente uno step importante per lui, ma anche per noi quello di entrare in un circus di tale prestigio”.

Porsche CCI 2023: 6-7 maggio Misano; 10-11 giugno Vallelunga; 8-9 luglio Mugello; 16-17 settembre Monza; 7-8 ottobre Misano; 28-29 ottobre Imola.

Visite: 38