Villorba Corse in GT Open con Blanchemain-Pla su Mercedes AMG GT3

Dopo molti anni il team veneto ritorna nella serie internazionale dove ha già raccolto numerosi successi e per la prima volta schiera una delle vetture della Stella a tre punte affidata al collaudato equipaggio francese. Primo round a Portimao il 26-28 aprile e chiusura in casa a Monza in ottobre

Treviso, 17 aprile 2024. Nel 2024 la Scuderia Villorba Corse farà il suo ritorno nell’International GT Open con un’importante novità. Infatti, il team trevigiano schiererà per la prima volta nella serie europea una Mercedes AMG GT3, inaugurando per quest’anno anche un nuovo programma racing al di fuori dei campionati monomarca. Fin dal primo round di fine mese in Portogallo, la vettura del marchio della Stella a tre punte, in dinamica livrea bianco-blu, sarà affidata al collaudato equipaggio francese formato da Michael Blanchemain e Jim Pla, già nel 2023 portacolori di Villorba Corse ma impegnati nel Lamborghini Super Trofeo.

Classe 1980, Blanchemain è un pilota “bronze” con solide esperienze nelle corse Gran Turismo, comprese le gare endurance. Classe 1992, Pla ha esordito giovanissimo in kart e poi sulle monoposto, fino ad affermarsi come volto noto delle competizioni GT a livello internazionale, nelle quali vanta diverse vittorie. La coppia transalpina sarà iscritta in classe Pro-Am per l’intera stagione del GT Open, serie nella quale la squadra diretta da Raimondo Amadio ritorna dopo molti anni e nella quale ha vinto tanto, titolo compreso. Il campionato si apre nel weekend del 28 aprile a Portimao e si concluderà con la tappa italiana in programma a Monza il 18-20 ottobre. In mezzo i round di Hockenheim, Spa, Budapest, Le Castellet, Zeltweg e Barcellona, per un totale di 8 appuntamenti di alto profilo.

Il team principal di Villorba Corse Raimondo Amadio dichiara: “Siamo entusiasti di tornare nel GT Open, che è stata la nostra casa per molte stagioni con tante belle gare vinte e campionati combattuti fino alla fine. Con Jim e Michael siamo convinti di poter fare un buon lavoro e la squadra è super concentrata per avviare l’ennesimo programma del 2024, puntiamo a essere concreti e performanti fin da subito”.

International GT Open: 28 aprile: Portimao; 12 maggio: Hockenheim; 26 maggio: Spa; 23 giugno: Hungaroring; 21 luglio Le Castellet; 15 settembre Red Bull Ring; 29 settembre Barcellona; 20 ottobre Monza.

