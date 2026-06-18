VILLA ROMANA DEL CASALE: IL 18 LUGLIO COLDPLAY & QUEEN EXPERIENCE

COLDPLAY & QUEEN EXPERIENCE ✨

🎻 Un viaggio emozionante tra le melodie che hanno segnato intere generazioni.

Nella straordinaria cornice della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, patrimonio mondiale UNESCO, le indimenticabili canzoni dei Coldplay e dei Queen rivivono in una raffinata veste da concerto grazie ai Solisti del Teatro Cilea, con il violinista Davide Alogna e il pianista Giuseppe Gullotta.

Un’atmosfera suggestiva illuminata dalle luci della sera, tra mosaici millenari e grandi emozioni, per un evento che unisce la forza del rock internazionale all’eleganza della musica dal vivo.

📅 Sabato 18 luglio 2026

🕘 Ore 21:00

📍 Villa Romana del Casale – Piazza Armerina

🎟 Biglietti disponibili su Vivaticket.

https://www.vivaticket.com/…/xv-naxos-summer…/305205

Non perdere una serata unica dove la magia di Viva la Vida, Yellow, Bohemian Rhapsody, We Are The Champions e molti altri capolavori incontrano uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia.

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