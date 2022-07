LETTERA APERTA AL DIRETTORE GENERALE ASP ENNA DOTT. FRANCESCO IUDICA , AI SINDACI E A TUTTA LA COMUNITA’.

Dai documenti risulta che il nostro Ospedale F.B.C. redatto non più tardi di cinque mesi fa , i MEDICI E SERVIZI ELABORATI DALL’ASP DI ENNA E FIRMATI DAL DIR.GEN.DOTT. IUDICA APPROVATI DALL’ASSESSORATO REGIONE SICILIA. CHE RICALCA QUELLO CHE PREVEDE IL PIANO DI RIORDINO DA GENNAIO 2019 E MAI APPLICATO PER IL NOSTRO OSPEDALE. LA SITUAZIONE REALE ALLA DATA DI ALCUNI MESI FA E’ QUESTA, UNA DIFFERENZA REALE TRA PRESENTI E MANCANTI :

Medici chirurgici 2 ( -2 )

Medicina 1 ( -5 )

Lungodegenz 0 ( -2 )

Rec. e Riabilitazione 3

( – 2 )

Radiologia 1

( -3 )

Anestesisti 0

( – 6 )

Pronto Soccorso 4

( -3 )

Direz. San. 0

( – 2 )

Totale mancanti Nr. 25

Dall’elenco delle disponibilità di Medici Argentini a partecipare ai bandi per assunzione a tempo determinato , di cui il Dir.Gen.Iudica è in possesso ci sono la bellezza di 25 Medici Anestesisti disposti a partecipare . Quindi BASTA dire FALSITA’ come quello di questi giorni riguardo il Presidio Ospedaliero F.B.C. . Invito i Sindaci e quanti sono interessati alla salvaguardia del nostro Ospedale a ” GUARDARSI LE CARTE, RAGIONARE , INFORMARSI “.

Ultimo dato per capire le inattendibilità di tali comunicati stampa è un dato che fa ” MOLTO RIFLETTERE”.

La presenza dei Medici Anestesisti nella nostra ASP :

18 a Enna / 7 a Nicosia / 4 a Piazza Armerina / 0 a Leonforte .

Riporto il Comunicato del Dott. Iudica ai Sindaci , fatevi voi l’idea di cosa sta succedendo :

Ospedale di Leonforte : Iudica scrive ai sindaci: “Ripresa l’attività chirurgica, per gli anestesisti abbiamo proposto una convenzione al Policlinico di Catania. Mancano i medici, ma facciamo il possibile. Con questa direzione strategica la situazione dell’ospedale è migliorata”.

La gente muore , soffre , tutti gli Ospedali sono in forte “SOFFERENZA” si autorizzano “CONVENZIONI ” – “DOPPI TURNI DI LAVORO” “MANCANO MEDICI”, ci sono MEDICI ESEMPLARI ma ci sono anche medici che arrivano, in questa situazione ( di comodo ) a percepire anche il triplo o quadruplo dello stipendio.

Ora chiedo al Dir. Gen . Dott. Iudica : Lei ha la possibilità di procedere senza indugio a bandire i bandi per l’assunzione di Medici sia essi italiani – europei e extraeuropei , Lei ha la possibilità di riempire tutti gli Ospedali della sua ASP , dia VITA alla nostra martoriata provincia , in primis il nostro Ospedale F.B.C. , da sempre il più DEBOLE e dimenticato.

Su una ipotetica bilancia Lei si ritrova da una parte 602 MEDICI OSPEDALIERI SPECIALISTI ARGENTINI disposti a venire dall’altra parte lasciare una Comunità nella situazione disastrosa in cui vive .

Alfredo Vasta

