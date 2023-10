Vespaclubditalia.it: La riunione regionale dei Vespa Club in Sicilia – Pergusa, 29 ottobre 2023

La riunione regionale dei Vespa Club in Sicilia – Pergusa, 29 ottobre 2023

Orgoglio, passione e senso di appartenenza, queste le caratteristiche che hanno contraddistinto la riunione della regione Sicilia che, con i suoi 75 Vespa Club ed oltre 11.500 Vespisti è, conti alla mano, la regione numericamente più grande rappresentando il 13% della forza nazionale.

In una “estiva” domenica di fine ottobre in quel di Pergusa (EN), sotto la premurosa ed impeccabile organizzazione dei padroni di casa del Vespa Club Enna e con la presenza dei Consigieri nazionali Antonino De Pasquale e Vincenzo Vitrioli affiancati dal Revisore dei Conti Mariano Munafò, figura storica del Vespismo del Sud, sono stati snocciolati e discussi tutti i punti all’ordine del giorno. Apprezzato dai presenti l’intervento in video conferenza del consigliere Roberto Donati che ha illustrato il progetto “Vespa patrimonio culturale italiano”.

Chiare ed esaustive le relazioni presentati dai collaboratori regionali (Badalamenti, Cacciola, Modica e Pisano) nei rispettivi settori di competenza.

Molto bene anche la programmazione della stagione 2024 con un incremento dei raduni turistici di oltre il 50% rispetto il 2023 e quella sportiva nella quale si conferma il campionato regionale di Gimkana ed una prova di regolarità.

Gradita la presenza dell’assessore al turismo del Comune di Enna con il quale si è evidenziata l’importanza di intensificare la sinergia tra istituzioni ed associazioni al fine di valorizzare il territorio.

I lavori si sono conclusi alle 13.30 con soddisfazione di tutti i presenti che hanno proseguito gli approfondimenti dei vari temi anche durante il pranzo di chiusura.

Visite: 145