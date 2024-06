Valguarnera: incontro su l’impresa domestica

Ieri pomeriggio presso l’aula consiliare del Comune di Valguarnera si è tenuto un incontro organizzato dai Comuni dell’area interna di Troina sul tema dell’impresa domestica, presenti il Presente del Consiglio dell’Unione dott. Salvatore Buscemi, il Vicesindaco di Villarosa accompagnato oltre alla scrivente inoltre presente la Dottoressa Veronica Matta dell’associazione, l’albero delle idee/progetto Fatu in domo, la stessa ha spiegato ai presenti la possibilità di fare impresa domestica, portandoci l’esperienza di alcuni comuni dell’entroterra della Sardegna, paesi a rischio di spopolamento.

Il progetto Fatu in domo, consente dopo un’accurata formazione di poter avviare microimprese domestiche di prodotti agroalimentari e anche l’apertura di hotel restaurant (come integrazione al reddito)

Presenti anche cittadini di Enna interessati e che non rientrano tra i comuni dell’unione.

Il sindaco Francesca Draia

