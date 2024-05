Va alla Pallamano Marsala il titolo regionale Misto Under 13.

La formazione lillibetana ha battuto in finale lo Scicli Sociale Club per

34 – 18 nella Final Four svoltasi domenica 19 maggio al PalaWagner di

Mascalucia organizzata dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria e con l’organizzazione a cura della locale società della New Handball Mascalucia.

La Pallamano Marsala in semifinale ha vinto in un gara equilibratissima

contro la New Handball Mascalucia per 23 – 20 mentre lo Scicli social

Club ha vinto di misura contro il Beach Team Messina per 16 – 15.

Nella finale per il terzo e quarto posto a vincere sono stati i padroni

di casa della New Handball Mascalucia per 27 – 17.

Quindi Mascalucia per il secondo fine settimana consecutivo è diventata la capitale della Pallamano giovanile siciliana “Complimenti a tutti i ragazzi presenti che si sono divertiti – ha commentato il Presidente del Comitato Sicilia Figh Sandro Pagaria – alla Pallamano Marsala per la vittoria finale e alla società New Handball Mascalucia per l’ottima organizzazione.

