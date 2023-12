Unioncamere: Milano resta la provincia più ricca, con 32.855 euro per abitante; Enna la più povera con 13.701 euro a testa

Reddito famiglie: diminuisce la distanza tra Sud e resto d’Italia in 4 anni

Caserta prima per crescita, +14,2% tra il 2019 e il 2022

Milano resta la provincia più ricca, con 32.855 euro per abitante

Enna la più povera con 13.701 euro a testa

Roma, 15 dicembre 2023 – Caserta (+14,2%) è la prima provincia per crescita del reddito disponibile delle famiglie tra il 2019 e il 2022 a prezzi correnti, seguita sul podio da La Spezia (+13,8%) e Potenza (+13,1%). Nel complesso, il Mezzogiorno ha allungato il passo più del resto d’Italia nel post Covid, mettendo a segno nel periodo considerato un incremento del reddito familiare in termini monetari – al lordo degli effetti inflativi – del 9,1%, contro il +8,3% dell’Italia nord-occidentale, il +7,7% del Nord-Est e il +7,3% dell’Italia centrale. Tuttavia, se si guarda al reddito pro-capite delle famiglie è ancora Milano con 32.855 euro per abitante in cima alla graduatoria delle province italiane, seguita da Bolzano (27.966 euro) e da Monza e della Brianza (27.520 euro). Mentre sul fronte opposto gli ultimi posti sono tutti occupati da province meridionali con Enna che chiude la classifica con 13.701 euro, preceduta da Agrigento (13.725 euro) e Caserta (13.923 euro). Ma complessivamente il reddito disponibile pro-capite al Sud ha recuperato terreno, anche per effetto delle politiche redistributive: se i 14.432 euro del 2019 rappresentavano il 74,9% del valore medio italiano, i 16.046 euro del 2022 ne costituiscono il 76,0%.

E’ quanto evidenzia un’analisi del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne e Unioncamere sulle stime 2022 del reddito disponibile delle famiglie consumatrici, misura della capacità di spesa della popolazione residente in Italia.

“L’analisi del reddito disponibile a prezzi correnti restituisce l’immagine di un Paese meno diseguale rispetto alla geografia del Pil. Più in generale, sembra che la nostra economia si stia articolando secondo direttrici che in tanti casi saltano la tradizionale dicotomia Nord-Sud”. Lo ha evidenziato Gaetano Fausto Esposito direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, che ha sottolineato “occorre, però, considerare che il processo inflattivo in questi anni ha colpito più il Mezzogiorno del resto d’Italia e questo sicuramente contribuisce ad ampliare i divari del potere di acquisto reale. Per questo, il tema vero resta quello della crescita della base produttiva per assicurare una occupazione di maggiore qualità e una più elevata consistenza del reddito delle famiglie fuoriuscendo dalle situazioni di precarietà oggi più diffuse nel Meridione”.

Sprint della Basilicata, +12,3% rispetto al pre-Covid

Sono tutte del Sud le regioni che presentano gli incrementi del reddito delle famiglie più consistenti tra il 2019 e il 2022 a prezzi correnti. A guidare la classifica è la Basilicata con una crescita del 12,3%, seguita da Puglia e Sardegna (entrambe +10,4%). Mentre le meno performanti si trovano, invece, al Centro-Nord, con la Valle d’Aosta che si rivela la regione che si muove a passo più lento (+3,5%), seguita dalla Toscana (+5,6%) e dalle Marche (+6,8%).

Anche la graduatoria provinciale vede la presenza di ben sei province meridionali tra le prime dieci per variazioni di reddito registrate nel 2022 rispetto al pre-Covid. Dopo Caserta (+14,2%), La Spezia (+13,8%) e Potenza (+13,1%) che conquistano il “medagliere”, troviamo Lecce e Trieste (+12,5%), Sud Sardegna (+11,9%), Latina (+11,8%), Enna (+11,4%), Grosseto (+11,3%) e Oristano (+11,2%). Nelle ultime posizioni per tassi di crescita evidenziati, particolarmente critico è il dato di Prato che mostra un incremento di appena 0,3% nei quattro anni analizzati, ma andamenti contenuti si registrano anche a Firenze (+1,4%), Fermo (+2,8%), Novara (+3,1%), Sondrio e Aosta (entrambe +3,5%).

Salite a 28 le province del Centro-Nord con reddito pro-capite sotto la media nazionale

Ma la riduzione della forbice tra Sud e resto del Paese messa in luce dai tassi di crescita del reddito disponibile delle famiglie a prezzi correnti, è anche il frutto di un peggioramento delle condizioni reddituali delle province del Centro-Nord. Infatti, se nel 2019 erano 23 le province centro-settentrionali al di sotto della media nazionale per reddito pro-capite (10 nel Nord-Ovest, 2 nel Nord-Est e 11 nel Centro Italia), nel 2022 sono salite a 28.

Tuttavia, nella graduatoria del 2022, è il Nord stabilmente in vetta per reddito disponibile per abitante con 32.855 euro registrati a Milano. Mentre bisogna arrivare all’undicesima posizione per trovare una provincia del Centro con Firenze 24.582 euro, tallonata da Roma con 24.581 euro, e scendere ben al 38° posto per “imbattersi” con una provincia del Mezzogiorno, si tratta di Cagliari con 21.830 euro a testa.

Guardando alle ultime in classifica, invece, nel Sud è Enna a registrare il reddito pro-capite più basso con 13.701 euro. Mentre nel Centro la posizione peggiore è conseguita da Frosinone, al 99° posto con 14.593 euro, e nell’Italia settentrionale da Rovigo (70° posto, 18.350 euro).

A conti fatti, dunque, a Milano (prima in classifica) il reddito pro-capite è 2,4 volte quello di Enna (fanalino di coda). Ma nonostante le significative differenze esistenti tra i due poli della graduatoria, la distribuzione del reddito delle famiglie si rileva più “democratica” di quella del valore aggiunto prodotto pro-capite dove la provincia al top della classifica (ancora Milano) supera di ben 3,5 volte il valore dell’ultima (questa volta Agrigento).

Reddito disponibile delle famiglie consumatrici per regione – prezzi correnti, anni 2019-2022

Regioni e ripartizioni Reddito disponibile (mil.ni di euro) Quote % su totale Italia Var. % 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 22/19 Piemonte 92.616,7 90.105,0 93.608,5 99.055,3 8,0 8,0 7,9 8,0 7,0 Valle d’Aosta 2.720,3 2.588,8 2.697,6 2.816,5 0,2 0,2 0,2 0,2 3,5 Lombardia 232.574,5 228.849,1 240.092,0 253.739,9 20,2 20,3 20,4 20,4 9,1 Trentino-Alto Adige 25.864,1 25.289,9 26.418,4 27.875,9 2,2 2,2 2,2 2,2 7,8 Veneto 101.651,9 98.741,8 103.048,5 109.362,4 8,8 8,8 8,7 8,8 7,6 Friuli-Venezia Giulia 25.770,9 24.997,8 26.166,7 27.708,4 2,2 2,2 2,2 2,2 7,5 Liguria 33.713,1 32.577,6 34.169,3 36.060,3 2,9 2,9 2,9 2,9 7,0 Emilia-Romagna 102.421,2 99.984,7 104.274,2 110.511,8 8,9 8,9 8,8 8,9 7,9 Toscana 77.223,0 73.695,5 77.065,4 81.544,9 6,7 6,5 6,5 6,6 5,6 Umbria 16.530,7 15.985,0 16.784,7 17.691,5 1,4 1,4 1,4 1,4 7,0 Marche 29.198,3 28.369,8 29.559,6 31.188,4 2,5 2,5 2,5 2,5 6,8 Lazio 117.971,5 115.267,6 121.374,5 128.126,9 10,3 10,2 10,3 10,3 8,6 Abruzzo 21.396,0 21.003,4 22.042,0 23.257,6 1,9 1,9 1,9 1,9 8,7 Molise 4.488,4 4.466,4 4.661,5 4.825,8 0,4 0,4 0,4 0,4 7,5 Campania 79.485,9 78.156,0 82.435,3 86.593,7 6,9 6,9 7,0 7,0 8,9 Puglia 58.294,2 57.804,2 61.069,3 64.329,9 5,1 5,1 5,2 5,2 10,4 Basilicata 8.097,1 8.143,3 8.629,2 9.095,2 0,7 0,7 0,7 0,7 12,3 Calabria 25.675,0 25.310,3 26.473,7 27.465,8 2,2 2,2 2,2 2,2 7,0 Sicilia 69.255,4 68.946,3 72.071,1 74.929,3 6,0 6,1 6,1 6,0 8,2 Sardegna 25.665,6 25.710,4 27.050,7 28.338,2 2,2 2,3 2,3 2,3 10,4 Nord-Ovest 361.624,6 354.120,5 370.567,4 391.671,9 31,4 31,4 31,4 31,5 8,3 Nord-Est 255.708,1 249.014,2 259.907,8 275.458,4 22,2 22,1 22,0 22,1 7,7 Centro 240.923,6 233.317,9 244.784,2 258.551,7 20,9 20,7 20,7 20,8 7,3 Mezzogiorno 292.357,4 289.540,2 304.432,9 318.835,4 25,4 25,7 25,8 25,6 9,1 ITALIA 1.150.613,6 1.125.992,8 1.179.692,3 1.244.517,5 100,0 100,0 100,0 100,0 8,2

Fonte: Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere

Reddito disponibile pro-capite delle famiglie consumatrici per regione – prezzi correnti, anni 2019-2022

Regioni e ripartizioni Reddito disponibile pro-capite NI Italia=100 Posti in graduatoria 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2022 Diff. 22/19 Piemonte 21.439,59 20.988,41 21.944,75 23.315,12 111,3 110,8 110,0 110,4 6 5 1 Valle d’Aosta 21.703,10 20.783,37 21.803,36 22.868,81 112,7 109,7 109,3 108,3 5 7 -2 Lombardia 23.212,84 22.874,44 24.100,11 25.509,51 120,5 120,7 120,8 120,8 2 2 0 Trentino-Alto Adige 24.036,07 23.469,34 24.567,83 25.944,48 124,8 123,9 123,1 122,9 1 1 0 Veneto 20.822,37 20.256,88 21.208,68 22.581,54 108,1 106,9 106,3 106,9 9 8 1 Friuli-Venezia Giulia 21.327,97 20.764,65 21.840,55 23.217,65 110,7 109,6 109,5 110,0 7 6 1 Liguria 22.050,49 21.409,25 22.570,94 23.945,61 114,5 113,0 113,1 113,4 4 4 0 Emilia-Romagna 22.955,21 22.460,76 23.526,77 24.967,93 119,2 118,6 117,9 118,2 3 3 0 Toscana 20.888,31 19.957,02 20.952,91 22.297,25 108,4 105,3 105,0 105,6 8 10 -2 Umbria 18.958,25 18.420,01 19.468,87 20.656,21 98,4 97,2 97,6 97,8 12 12 0 Marche 19.253,82 18.844,66 19.802,86 21.016,53 99,9 99,5 99,3 99,5 11 11 0 Lazio 20.465,57 20.070,79 21.209,53 22.435,12 106,2 105,9 106,3 106,3 10 9 1 Abruzzo 16.492,79 16.313,60 17.240,76 18.271,27 85,6 86,1 86,4 86,5 13 13 0 Molise 14.854,58 15.017,94 15.897,55 16.583,71 77,1 79,3 79,7 78,5 15 16 -1 Campania 13.881,04 13.788,50 14.656,89 15.440,28 72,1 72,8 73,5 73,1 19 19 0 Puglia 14.704,35 14.657,96 15.545,75 16.444,69 76,3 77,4 77,9 77,9 16 17 -1 Basilicata 14.565,12 14.827,70 15.887,35 16.876,86 75,6 78,3 79,6 79,9 17 15 2 Calabria 13.491,40 13.481,87 14.248,30 14.859,43 70,0 71,2 71,4 70,4 20 20 0 Sicilia 14.157,10 14.202,56 14.910,70 15.553,00 73,5 75,0 74,7 73,7 18 18 0 Sardegna 15.872,95 16.060,64 17.026,64 17.921,72 82,4 84,8 85,3 84,9 14 14 0 Nord-Ovest 22.610,93 22.210,43 23.356,79 24.750,98 117,4 117,2 117,1 117,2 Nord-Est 21.990,69 21.452,97 22.474,93 23.876,07 114,2 113,2 112,7 113,1 Centro 20.331,47 19.757,59 20.822,96 22.082,13 105,5 104,3 104,4 104,6 Mezzogiorno 14.431,75 14.420,41 15.261,46 16.045,85 74,9 76,1 76,5 76,0 ITALIA 19.263,88 18.943,72 19.949,75 21.114,84 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere

Graduatoria decrescente delle province in base alla variazione percentuale a prezzi correnti del reddito disponibile delle famiglie consumatrici 2019-2022

Posto di grad. Province Reddito disponibile (mil.ni di euro) Var.% 22/19 Posto di grad. Province Reddito disponibile (mil.ni di euro) Var.% 22/19 2019 2022 2019 2022 1) Caserta 11.030,2 12.591,2 14,2 55) Mantova 7.622,1 8.255,7 8,3 2) La Spezia 3.849,8 4.380,6 13,8 56) Treviso 17.960,7 19.450,4 8,3 3) Potenza 4.965,3 5.613,4 13,1 57) Roma 95.899,0 103.651,5 8,1 4) Lecce 10.711,2 12.051,7 12,5 58) Lodi 3.926,4 4.243,0 8,1 5) Trieste 5.145,5 5.786,1 12,5 59) Teramo 5.168,9 5.583,9 8,0 6) Sud Sardegna 4.863,6 5.444,3 11,9 60) Asti 3.876,4 4.184,6 8,0 7) Latina 8.833,5 9.873,5 11,8 61) Barletta-Andria-Trani 5.582,6 6.025,0 7,9 8) Enna 1.915,4 2.133,6 11,4 62) Como 11.740,6 12.652,7 7,8 9) Grosseto 4.063,7 4.521,8 11,3 63) Padova 19.778,1 21.313,5 7,8 10) Oristano 2.196,3 2.443,3 11,2 64) Pisa 8.091,4 8.717,8 7,7 11) Matera 3.131,8 3.481,7 11,2 65) Lecco 7.046,6 7.587,8 7,7 12) Frosinone 6.153,7 6.840,2 11,2 66) Reggio Calabria 6.878,5 7.404,4 7,6 13) Caltanissetta 3.317,1 3.679,4 10,9 67) Ferrara 7.080,9 7.618,2 7,6 14) Massa-Carrara 3.244,8 3.595,9 10,8 68) Siena 5.461,7 5.874,5 7,6 15) Bari 21.375,0 23.641,3 10,6 69) Verona 19.972,6 21.481,8 7,6 16) Avellino 5.357,8 5.923,7 10,6 70) Torino 50.774,9 54.610,6 7,6 17) Isernia 1.295,9 1.432,3 10,5 71) Belluno 4.104,7 4.409,9 7,4 18) Cremona 6.431,8 7.106,4 10,5 72) Modena 16.305,9 17.516,3 7,4 19) Rieti 2.124,9 2.346,4 10,4 73) Terni 3.890,6 4.178,2 7,4 20) Livorno 6.751,4 7.449,9 10,3 74) Catanzaro 5.103,0 5.475,5 7,3 21) Piacenza 5.807,8 6.407,8 10,3 75) Palermo 17.553,4 18.828,2 7,3 22) Milano 95.861,6 105.695,7 10,3 76) Cuneo 13.010,2 13.952,0 7,2 23) Agrigento 5.156,5 5.684,5 10,2 77) Imperia 3.839,4 4.112,3 7,1 24) Crotone 2.102,3 2.316,9 10,2 78) Bolzano/Bozen 13.930,2 14.904,0 7,0 25) Salerno 16.180,2 17.831,5 10,2 79) Lucca 8.000,7 8.558,9 7,0 26) L’Aquila 4.180,6 4.598,8 10,0 80) Napoli 43.503,8 46.519,8 6,9 27) Ragusa 4.832,7 5.316,1 10,0 81) Perugia 12.640,1 13.513,3 6,9 28) Cagliari 8.350,5 9.182,0 10,0 82) Ancona 8.717,9 9.318,9 6,9 29) Brindisi 5.343,5 5.874,7 9,9 83) Alessandria 7.986,2 8.526,1 6,8 30) Pesaro e Urbino 7.244,7 7.964,6 9,9 84) Biella 3.552,4 3.790,2 6,7 31) Nuoro 2.779,1 3.054,3 9,9 85) Campobasso 3.192,5 3.393,5 6,3 32) Parma 10.712,5 11.770,9 9,9 86) Bologna 26.029,5 27.651,6 6,2 33) Sassari 7.476,1 8.214,3 9,9 87) Messina 9.238,9 9.809,5 6,2 34) Pavia 9.744,5 10.701,8 9,8 88) Varese 17.400,7 18.455,7 6,1 35) Foggia 7.628,0 8.372,6 9,8 89) Vibo Valentia 2.049,4 2.171,5 6,0 36) Vicenza 18.285,9 20.024,9 9,5 90) Rimini 7.196,8 7.616,9 5,8 37) Rovigo 3.824,6 4.186,7 9,5 91) Cosenza 9.541,8 10.097,5 5,8 38) Reggio nell’Emilia 12.262,7 13.416,2 9,4 92) Macerata 6.010,7 6.360,6 5,8 39) Taranto 7.653,9 8.364,6 9,3 93) Pistoia 5.441,4 5.756,2 5,8 40) Monza e della Brianza 21.933,6 23.969,1 9,3 94) Ascoli Piceno 3.983,0 4.211,1 5,7 41) Benevento 3.413,8 3.727,5 9,2 95) Vercelli 3.369,4 3.561,9 5,7 42) Viterbo 4.960,5 5.415,3 9,2 96) Verbano-Cusio-Ossola 2.852,4 3.010,5 5,5 43) Catania 15.636,0 17.061,5 9,1 97) Siracusa 5.802,9 6.105,9 5,2 44) Ravenna 8.315,5 9.047,7 8,8 98) Udine 11.225,2 11.796,7 5,1 45) Pordenone 6.826,7 7.426,8 8,8 99) Genova 20.034,8 21.054,4 5,1 46) Trapani 5.802,5 6.310,4 8,8 100) Gorizia 2.573,5 2.698,8 4,9 47) Savona 5.989,0 6.513,0 8,7 101) Venezia 17.725,3 18.495,2 4,3 48) Bergamo 22.730,2 24.715,7 8,7 102) Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 2.720,3 2.816,5 3,5 49) Chieti 6.349,7 6.902,1 8,7 103) Sondrio 3.354,4 3.471,6 3,5 50) Trento 11.933,9 12.971,9 8,7 104) Novara 7.194,8 7.419,5 3,1 51) Forlì-Cesena 8.709,8 9.466,3 8,7 105) Fermo 3.241,9 3.333,2 2,8 52) Brescia 24.781,9 26.884,7 8,5 106) Firenze 23.900,2 24.240,6 1,4 53) Arezzo 6.440,4 6.985,4 8,5 107) Prato 5.827,4 5.844,0 0,3 54) Pescara 5.696,8 6.172,8 8,4 ITALIA 1.150.613,6 1.244.517,5 8,2

Fonte: Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere

Reddito disponibile pro-capite delle famiglie consumatrici nelle province italiane -valori in euro a prezzi correnti, anno 2022

Fonte: Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere

Graduatoria decrescente delle province in base al reddito disponibile pro capite delle famiglie consumatrici – valori in euro a prezzi correnti, anno 2022

Posto di grad. Province Pro capite NI ITA=100 Diff. pos. 2019 Posto di grad. Province Pro capite NI ITA=100 Diff. pos. 2019 1) Milano 32.855,3 155,6 0 55) Asti 20.131,3 95,3 3 2) Bolzano/Bozen 27.965,6 132,4 0 56) Pavia 20.013,3 94,8 5 3) Monza e della Brianza 27.519,8 130,3 1 57) Pistoia 19.906,4 94,3 -5 4) Bologna 27.344,4 129,5 -1 58) Fermo 19.858,6 94,1 -8 5) Parma 26.164,1 123,9 2 59) Imperia 19.734,3 93,5 -2 6) Genova 25.817,3 122,3 -1 60) Pescara 19.723,0 93,4 2 7) Reggio nell’Emilia 25.536,6 120,9 1 61) Gorizia 19.578,9 92,7 -8 8) Trieste 25.326,9 119,9 5 62) Verbano-Cusio-Ossola 19.553,1 92,6 -3 9) Modena 24.947,2 118,2 0 63) Sondrio 19.434,8 92,0 -8 10) Torino 24.785,8 117,4 0 64) Bari 19.299,9 91,4 1 11) Firenze 24.581,7 116,4 -5 65) Terni 19.216,0 91,0 -1 12) Roma 24.581,1 116,4 0 66) Massa-Carrara 19.139,2 90,6 2 13) Savona 24.363,1 115,4 4 67) Teramo 18.673,2 88,4 0 14) Forlì-Cesena 24.205,5 114,6 1 68) Lodi 18.658,0 88,4 -2 15) Cuneo 24.053,0 113,9 -1 69) Chieti 18.511,8 87,7 0 16) Pordenone 23.992,8 113,6 0 70) Rovigo 18.350,0 86,9 0 17) Trento 23.955,3 113,5 1 71) Matera 18.215,1 86,3 0 18) Vicenza 23.516,1 111,4 5 72) Isernia 17.865,8 84,6 2 19) Ravenna 23.461,1 111,1 2 73) Viterbo 17.576,8 83,2 -1 20) Verona 23.249,1 110,1 0 74) Latina 17.422,2 82,5 -1 21) Padova 22.947,7 108,7 4 75) Sassari 17.290,6 81,9 0 22) Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 22.868,8 108,3 -3 76) Salerno 16.797,3 79,6 2 23) Lecco 22.837,6 108,2 3 77) Ragusa 16.789,0 79,5 -1 24) Livorno 22.834,8 108,1 11 78) Messina 16.321,4 77,3 -1 25) Pesaro e Urbino 22.798,7 108,0 12 79) Sud Sardegna 16.232,3 76,9 9 26) Udine 22.792,1 107,9 -2 80) Oristano 16.196,8 76,7 7 27) Prato 22.625,5 107,2 -16 81) Potenza 16.141,3 76,4 10 28) Piacenza 22.599,0 107,0 8 82) Campobasso 16.096,2 76,2 -2 29) Siena 22.548,1 106,8 0 83) Catanzaro 15.994,2 75,7 -2 30) Rimini 22.520,1 106,7 -8 84) L’Aquila 15.965,2 75,6 2 31) Ferrara 22.470,8 106,4 -1 85) Catania 15.875,4 75,2 -3 32) Lucca 22.426,2 106,2 -5 86) Barletta-Andria-Trani 15.868,2 75,2 -3 33) Bergamo 22.399,9 106,1 -2 87) Siracusa 15.867,0 75,1 -8 34) Biella 22.370,7 105,9 -1 88) Palermo 15.625,4 74,0 -3 35) Belluno 22.248,0 105,4 -3 89) Napoli 15.616,1 74,0 -5 36) Treviso 22.178,2 105,0 -2 90) Lecce 15.596,7 73,9 4 37) Venezia 22.141,8 104,9 -9 91) Rieti 15.565,0 73,7 -2 38) Cagliari 21.829,7 103,4 2 92) Brindisi 15.456,2 73,2 -2 39) Vercelli 21.483,8 101,7 -1 93) Nuoro 15.326,7 72,6 3 40) Brescia 21.446,4 101,6 -1 94) Trapani 15.191,5 71,9 -1 41) Como 21.256,9 100,7 2 95) Cosenza 15.009,5 71,1 -3 42) Perugia 21.146,2 100,1 2 96) Taranto 14.991,8 71,0 -1 43) Varese 21.027,9 99,6 -1 97) Avellino 14.821,5 70,2 1 44) Alessandria 20.975,3 99,3 4 98) Caltanissetta 14.705,5 69,6 2 45) Pisa 20.921,9 99,1 0 99) Frosinone 14.593,3 69,1 2 46) Macerata 20.915,0 99,1 0 100) Vibo Valentia 14.393,9 68,2 -3 47) Arezzo 20.907,5 99,0 2 101) Reggio Calabria 14.248,4 67,5 -2 48) Grosseto 20.886,7 98,9 8 102) Crotone 14.234,6 67,4 2 49) Ascoli Piceno 20.877,3 98,9 -2 103) Benevento 14.133,4 66,9 0 50) Novara 20.515,3 97,2 -9 104) Foggia 14.035,8 66,5 -2 51) Mantova 20.405,3 96,6 0 105) Caserta 13.922,9 65,9 1 52) La Spezia 20.403,6 96,6 11 106) Agrigento 13.724,8 65,0 -1 53) Cremona 20.222,5 95,8 7 107) Enna 13.701,3 64,9 0 54) Ancona 20.215,5 95,7 0 ITALIA 21.114,8 100,0

Fonte: Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere

