Unioncamere: Azienda-Italia, primo trimestre in chiaroscuro: in provincia di Enna – 0,47%

Azienda-Italia, primo trimestre in chiaroscuro: 107mila

nuove iscrizioni e 118mila cessazioni attestano il saldo a -11mila imprese

Settori tradizionali in calo, servizi alle imprese, attività professionali e

finanziarie in crescita. Tiene il Mezzogiorno.

Roma, 22 aprile 2024 – Continua, dopo la frattura pandemica, il percorso di recupero della normalità all’anagrafe delle imprese italiane. Tra gennaio e marzo il bilancio tra aperture e chiusure di attività economiche si è attestato a -10.951 unità, un valore più elevato rispetto allo stesso trimestre degli ultimi tre anni ma ancora ben al di sotto della media dell’ultimo decennio (-14mila imprese). Il saldo del trimestre riflette, da un lato, l’accelerazione delle cancellazioni (117.832 pari al 7,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2023) e, dall’altro, una moderata crescita delle iscrizioni (106.881, il 5% in più dell’anno precedente). Nel complesso, entrambi i flussi di aperture e chiusure di imprese restano comunque ancora al di sotto della media del periodo pre-pandemia.

Nel valutare i dati del primo trimestre dell’anno è importante considerare che, storicamente, questo periodo registra di frequente saldi negativi, principalmente a causa del concentrarsi alla fine dell’anno di un elevato numero di cessazioni di attività. Un fenomeno di natura tecnico-amministrativa che estende i propri effetti sugli archivi camerali anche nelle prime settimane del nuovo anno, influenzando il dato del primo trimestre.

Il bilancio di avvio dell’anno ha avuto maggiori ripercussioni soprattutto sulle imprese individuali, che hanno registrato una diminuzione di 15.755 unità rispetto alla fine di dicembre (-0,52%). La diminuzione delle società di persone è stata meno significativa in termini assoluti, con una riduzione di 6.352 unità ma superiore in termini relativi a quella delle imprese individuali (-0,74%). Nota positiva, seppur attenuata rispetto all’anno precedente, dalle società di capitali che hanno registrato una crescita di 12.112 unità nei primi tre mesi dell’anno (+0,65%).

Durante il primo trimestre 2024, diversi settori hanno manifestato una crescita significativa, mentre altri hanno fatto segnare una riduzione del loro perimetro. Le attività professionali, scientifiche e tecniche (+2.699 imprese, +1,09% la variazione percentuale rispetto a dicembre 2023), insieme a quelle finanziarie (+694, +0,51%) e al noleggio e servizi di supporto alle imprese (+935 imprese, +0,43%), si sono distinte per un aumento della compagine imprenditoriale.

Sul versante opposto, le riduzioni più apprezzabili nel numero di attività hanno riguardato il commercio (-9.998, pari a una variazione percentuale negativa dello 0,71%), l’agricoltura (-6.010 imprese e -0,85%) e la manifattura (-3.123 imprese e -0,61%). Questo evidenzia sfide specifiche che tali settori stanno affrontando, forse dovute a cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, alle politiche agricole o, più in generale, all’impatto delle fluttuazioni economiche globali.

In termini territoriali, tutte e quattro le principali macro-ripartizioni hanno registrato saldi negativi, con il Centro che si segnala per l’arretramento più contenuto del trimestre (-0,11% contro la media di -0,18%) e il Sud e le Isole per la migliore tenuta rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: -0,16% quest’anno contro -0,15% dell’anno scorso. Tra le regioni, solo Lazio e Basilicata hanno registrato un saldo positivo, rispettivamente di 993 e 32 imprese. Al contrario, Piemonte (-1.934 unità) e Veneto (-1.518) hanno sperimentato le riduzioni più sensibili in termini assoluti.

Tutti i dati sono disponibili online all’indirizzo http://www.infocamere.it/movimprese e navigabili dalla dashboard interattiva.

Riepilogo dei dati principali

Tab. 1 – Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni, del saldo e del tasso di crescita nel I trimestre di ogni anno

ANNO Iscrizioni Cessazioni Saldi Tasso di Crescita 2014 115.374 139.864 -24.490 -0,40% 2015 114.502 133.187 -18.685 -0,31% 2016 114.660 127.341 -12.681 -0,21% 2017 115.930 131.835 -15.905 -0,26% 2018 113.227 128.628 -15.401 -0,25% 2019 114.410 136.069 -21.659 -0,36% 2020 96.629 126.912 -30.283 -0,50% 2021 103.597 98.491 5.106 0,08% 2022 101.955 103.104 -1.149 -0,02% 2023 101.788 109.231 -7.443 -0,12% 2024 106.881 117.832 -10.951 -0,18%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per forme giuridiche – I trimestre 2024

Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni Saldo I trim. 2024 Stock al 31.03.2024 Tasso di crescita I trim. 2024 Tasso di crescita I trim. 2023 Società di capitali 34.348 22.236 12.112 1.884.314 0,65 0,69 Società di persone 5.861 12.213 -6.352 852.362 -0,74 -0,56 Imprese individuali 65.338 81.093 -15.755 2.991.685 -0,52 -0,47 Altre forme 1.334 2.290 -956 200.816 -0,47 -0,35 TOTALE 106.881 117.832 -10.951 5.929.177 -0,18 -0,12

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per grandi circoscrizioni territoriali – I trimestre 2024

Area geografica Iscrizioni Cessazioni Saldo I trim. 2024 Stock al 31.03.2024 Tasso di crescita I trim. 2024 Tasso di crescita I trim. 2023 NORD-OVEST 30.084 33.257 -3.173 1.534.783 -0,21 -0,13 NORD-EST 21.666 24.708 -3.042 1.110.401 -0,27 -0,16 CENTRO 22.888 24.310 -1.422 1.235.394 -0,11 -0,04 SUD E ISOLE 32.243 35.557 -3.314 2.048.599 -0,16 -0,15 ITALIA 106.881 117.832 -10.951 5.929.177 -0,18 -0,12

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese



Movimprese I trimestre 2024

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tutti i dati esposti sono da intendersi al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo.

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese



Tab. 4 – Nati-mortalità delle imprese per regioni – I trimestre 2024

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo I trim. 2024 Stock al 31.03.2024 Tasso di crescita I trim. 2024 Tasso di crescita I trim. 2023 PIEMONTE 7.939 9.873 -1.934 420.693 -0,46 -0,38 VALLE D’AOSTA 233 279 -46 12.334 -0,37 -0,17 LOMBARDIA 19.111 20.158 -1.047 943.264 -0,11 0,00 TRENTINO A. A. 2.367 2.373 -6 112.103 -0,01 0,08 VENETO 8.839 10.357 -1.518 464.746 -0,32 -0,16 FRIULI V. G. 1.928 2.190 -262 97.529 -0,27 -0,24 LIGURIA 2.801 2.947 -146 158.492 -0,09 -0,24 EMILIA ROMAGNA 8.532 9.788 -1.256 436.023 -0,29 -0,19 TOSCANA 7.332 8.314 -982 395.596 -0,25 -0,16 UMBRIA 1.319 2.006 -687 90.821 -0,74 -0,28 MARCHE 2.682 3.428 -746 148.356 -0,49 -0,50 LAZIO 11.555 10.562 993 600.621 0,17 0,19 ABRUZZO 2.343 3.203 -860 144.513 -0,59 -0,36 MOLISE 432 699 -267 33.139 -0,80 -0,81 CAMPANIA 9.763 10.359 -596 603.640 -0,10 -0,12 PUGLIA 6.610 6.981 -371 379.870 -0,10 -0,11 BASILICATA 1.141 1.109 32 58.744 0,05 -0,58 CALABRIA 2.629 2.885 -256 186.692 -0,14 -0,06 SICILIA 6.805 7.650 -845 472.605 -0,18 -0,19 SARDEGNA 2.520 2.671 -151 169.396 -0,09 0,15 ITALIA 106.881 117.832 -10.951 5.929.177 -0,18 -0,12

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 5 – Stock, saldi e tassi di variazione degli stock rispetto al 31.12.2024

SETTORI DI ATTIVITA’ Stock al 31 marzo 2024 Saldo trim. dello stock Var. % trim. dello stock I trim. 2024 I trim. 2023 Agricoltura, silvicoltura pesca 697.011 -6.010 -0,85 -0,85 Estrazione di minerali da cave e miniere 3.551 -7 -0,20 -0,72 Attività manifatturiere 506.760 -3.123 -0,61 -0,48 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 14.116 80 0,57 0,90 Fornitura di acqua; reti fognarie 11.315 -43 -0,38 -0,15 Costruzioni 832.551 239 0,03 0,13 Commercio 1.392.554 -9.998 -0,71 -0,61 Trasporto e magazzinaggio 160.210 -350 -0,22 -0,28 Attività dei servizi alloggio e ristorazione 454.659 -194 -0,04 -0,23 Servizi di informazione e comunicazione 141.131 172 0,12 0,32 Attività finanziarie e assicurative 137.595 694 0,51 0,37 Attività immobiliari 303.759 624 0,21 0,52 Attività professionali, scientifiche e tecniche 248.879 2.699 1,09 1,25 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 218.896 935 0,43 0,40 Amministrazione pubblica e difesa; ass. sociale 121 1 0,83 -3,17 Istruzione 35.186 307 0,88 1,00 Sanità e assistenza sociale 47.887 218 0,46 0,62 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 81.323 180 0,22 0,02 Altre attività di servizi 251.237 58 0,02 0,00

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese



TOTALE IMPRESE – I trimestre 2024

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita % trimestrale Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita % trimestrale AGRIGENTO 691 733 -42 -0,10 MESSINA 861 1.015 -154 -0,25 ALESSANDRIA 722 915 -193 -0,48 MILANO 7.848 7.742 106 0,03 ANCONA 720 956 -236 -0,59 MODENA 1.523 1.629 -106 -0,15 AOSTA 233 279 -46 -0,37 MONZA E BRIANZA 1.651 1.630 21 0,03 AREZZO 631 756 -125 -0,35 NAPOLI 5.202 4.921 281 0,09 ASCOLI PICENO 384 456 -72 -0,32 NOVARA 563 670 -107 -0,37 ASTI 428 567 -139 -0,62 NUORO 444 533 -89 -0,29 AVELLINO 621 850 -229 -0,53 ORISTANO 151 219 -68 -0,47 BARI 2.588 2.698 -110 -0,08 PADOVA 1.827 1.895 -68 -0,07 BELLUNO 265 362 -97 -0,66 PALERMO 1.571 1.608 -37 -0,04 BENEVENTO 402 658 -256 -0,73 PARMA 814 961 -147 -0,34 BERGAMO 1.841 1.982 -141 -0,15 PAVIA 778 1.081 -303 -0,67 BIELLA 285 339 -54 -0,33 PERUGIA 1.000 1.516 -516 -0,73 BOLOGNA 1.855 2.062 -207 -0,22 PESARO E URBINO 614 768 -154 -0,42 BOLZANO 1.351 1.185 166 0,27 PESCARA 653 793 -140 -0,38 BRESCIA 2.483 2.458 25 0,02 PIACENZA 504 538 -34 -0,12 BRINDISI 604 618 -14 -0,04 PISA 769 889 -120 -0,29 CAGLIARI 897 1.004 -107 -0,15 PISTOIA 567 729 -162 -0,52 CALTANISSETTA 321 373 -52 -0,21 PORDENONE 499 576 -77 -0,30 CAMPOBASSO 320 521 -201 -0,82 POTENZA 715 732 -17 -0,05 CASERTA 1.666 1.719 -53 -0,05 PRATO 755 753 2 0,01 CATANIA 1.489 1.965 -476 -0,45 RAGUSA 500 529 -29 -0,08 CATANZARO 499 527 -28 -0,09 RAVENNA 654 793 -139 -0,38 CHIETI 629 1.006 -377 -0,86 REGGIO DI CALABRIA 609 747 -138 -0,26 COMO 948 1.118 -170 -0,36 REGGIO EMILIA 996 1.210 -214 -0,40 COSENZA 1.013 1.093 -80 -0,12 RIETI 203 279 -76 -0,52 CREMONA 476 609 -133 -0,48 RIMINI 841 882 -41 -0,10 CROTONE 251 261 -10 -0,05 ROMA 9.000 7.713 1.287 0,29 CUNEO 1.282 1.599 -317 -0,49 ROVIGO 355 516 -161 -0,64 ENNA 170 241 -71 -0,47 SALERNO 1.872 2.211 -339 -0,28 FERMO 359 491 -132 -0,69 SASSARI 1.028 915 113 0,20 FERRARA 593 854 -261 -0,81 SAVONA 585 606 -21 -0,07 FIRENZE 1.947 2.359 -412 -0,40 SIENA 499 498 1 0,00 FOGGIA 1.214 1.302 -88 -0,12 SIRACUSA 555 460 95 0,24 FORLI’ – CESENA 752 859 -107 -0,27 SONDRIO 231 316 -85 -0,61 FROSINONE 733 898 -165 -0,34 TARANTO 775 956 -181 -0,35 GENOVA 1.339 1.574 -235 -0,28 TERAMO 595 828 -233 -0,66 GORIZIA 200 204 -4 -0,04 TERNI 319 490 -171 -0,78 GROSSETO 469 467 2 0,01 TORINO 4.159 5.211 -1.052 -0,47 IMPERIA 439 410 29 0,12 TRAPANI 647 726 -79 -0,17 ISERNIA 112 178 -66 -0,74 TRENTO 1.016 1.188 -172 -0,34 L’AQUILA 466 576 -110 -0,37 TREVISO 1.698 2.000 -302 -0,35 LA SPEZIA 438 357 81 0,39 TRIESTE 361 345 16 0,10 LATINA 1.029 985 44 0,08 UDINE 868 1.065 -197 -0,42 LECCE 1.429 1.407 22 0,03 VARESE 1.315 1.438 -123 -0,18 LECCO 536 640 -104 -0,42 VENEZIA 1.445 1.684 -239 -0,31 LIVORNO 606 620 -14 -0,04 VERBANIA 234 254 -20 -0,16 LODI 313 345 -32 -0,20 VERCELLI 266 318 -52 -0,35 LUCCA 749 852 -103 -0,25 VERONA 1.855 2.213 -358 -0,38 MACERATA 605 757 -152 -0,44 VIBO VALENTIA 257 257 0 0,00 MANTOVA 691 799 -108 -0,30 VICENZA 1.394 1.687 -293 -0,37 MASSA CARRARA 340 391 -51 -0,23 VITERBO 590 687 -97 -0,26 MATERA 426 377 49 0,23 ITALIA 106.881 117.832 -10.951 -0,18

