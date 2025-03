UN WEEKEND A TINTE TRICOLORI PER LA ISLAND MOTORSPORT

Per la scuderia siciliana impegno al 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco

Sui selettivi asfalti toscani, schierati due equipaggi nella massima serie tricolore: Campedelli-Canton (Skoda Fabia RS Rally2) e

Angelucci-Cambria (Toyota GR Yaris Rally2)

Gli altri alfieri Lo Cascio-Rappa (Toyota GR Yaris R1T), in lizza nella GR Yaris Rally Cup

Viareggio (Lu), 18 marzo 2025 – Vi è gran fermento in casa Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), in vista del 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, round d’apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, in scena il prossimo fine settimana sui selettivi asfalti della Lucchesia. Un appuntamento al quale, la scuderia siciliana si presenterà affidando i propri colori a tre consolidati equipaggi. Procedendo con ordine, sarà al via un più che entusiasta Simone Campedelli, sempre con Tania Canton al suo fianco. Il pluricampione cesenate punterà al titolo a bordo della Skoda Fabia RS Rally2 del nuovo team Orange1 Rally; la vettura, invece, sarà seguita dalla DreamOne Racing e gommata Michelin.

«Quando una nuova stagione agonistica bussa alle porte, è sempre una grande emozione» – ha commentato Campedelli alla vigilia – «Ci presentiamo per la prima volta con la nuova divisione rally di Orange1 e con il supporto tecnico della struttura di Simone Miele. Siamo molto motivati. L’obiettivo, ovviamente, è quello di migliorare il risultato dell’anno scorso (terzo gradino del podio finale ndr), contando anche sul nostro nuovo partner, la Michelin. Un 2025 all’insegna delle novità. Non vediamo l’ora di iniziare per misurarci contro avversari fortissimi».

Sarà della partita, altresì, l’altro alfiere Fabio Angelucci. Navigato dall’esperto messinese Massimo “Max” Cambria, il pilota romano affronterà i selettivi asfalti toscani al volante della Toyota GR Yaris Rally2 della Step-Five Motorsport “calzata” Pirelli, dopo averla testata al “1000 Miglia”, suo ultimo impegno del 2024, in sostituzione della Citroen C3 utilizzata nel precedente biennio sportivo. «Si tratterà della mia terza partecipazione al “Ciocco”. A dir del vero, i due precedenti non sono stati molto fortunati. Stavolta mi auguro di non imbattermi in alcun imprevisto» – ha sottolineato Angelucci – «L’intento stagionale è quello di confermarci, ovvero, poter bissare il successo nella categoria “Over 55”. Non sarà facile, ne siamo ben consapevoli. Al contempo, vorremmo migliorare il passo, tentando di ridurre il gap dai “big”, vedremo».

Lo schieramento sarà, infine, completato dal giovane Salvatore Lo Cascio (Toyota GR Yaris R1T), sotto l’egida della DLF Academy. Il driver nisseno, classe 1998, infatti, col palermitano Gianfranco Rappa a dettargli le note, sarà in lizza nel primo dei sei match della GR Yaris Rally Cup e vorrà far tesoro dell’esperienza già maturata nel monomarca della casa giapponese, aspirando a piazzamenti ancor più ambiziosi. Andando al programma dell’evento, la sera di venerdì 21 marzo (ore 21,00) si potrà assistere all’attesa cerimonia di partenza presso il suggestivo lungomare di Viareggio (prevista, un’ora prima, la premiazione dei protagonisti del CIAR 2024); l’indomani, fuoco alle polveri con la disputa delle prime sei prove speciali seguite, la domenica, da altrettante frazioni cronometrate per concludere a Castelnuovo di Garfagnana, sede del palco d’arrivo, per un totale di 492,94 chilometri (trasferimenti inclusi).

Calendario CIAR Sparco 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 8/11 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 29/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 4/6 luglio – 13° Rally Roma Capitale; 12/14 settembre – 8° Rally del Lazio (Fr); 17/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).

Calendario GR Yaris Rally Cup 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 8/11 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 29/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 12/14 settembre – 8° Rally del Lazio (Fr); 17/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).

