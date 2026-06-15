UN IMPRENDITORE ENNESE LANCIA IL PROGETTO “IL TEMPO DI UN CAFFE: DIECI RACCONTI DA LEGGERE IN UN SORSO”. PRIMO APPUNTAMENTO CON IL RACCONTO DI PAOLO GAGLIARDI
UN IMPRENDITORE ENNESE LANCIA IL PROGETTO “IL TEMPO DI UN CAFFE: DIECI
RACCONTI DA LEGGERE IN UN SORSO”.
PRIMO APPUNTAMENTO CON IL RACCONTO DI PAOLO GAGLIARDI
In un tempo che fugge di corsa, il designer ennese, Paolo Gagliardi ha un’idea: un progetto
editoriale che si chiama “Il tempo di un caffè: dieci racconti da leggere in un sorso”.
Una proposta che, Agostino Principato, proprietario di Principato di Sicilia, coffee break,
cioccolateria e gelateria nel cuore della città, ha da subito sposato. L’idea è quella di editare dieci
racconti brevi di dieci autori diversi da distribuire in maniera gratuita all’interno della caffetteria,
proponendone uno al mese per dieci mesi consecutivi. E tra un caffè e un gelato, i clienti
potranno decidere di fare una piccola pausa, leggendo i racconti come avveniva un tempo,
quando le giornate scorrevano lente e al bar si andava anche per sfogliare le pagine di un
quotidiano.
Il primo lancio , autore proprio Paolo Gagliardi, è previsto il prossimo 21 giugno. Il suo breve
racconto “La via della memoria” è un tuffo nel passato, un viaggio nella Enna che tende a sparire
fatta di abitudini, di amicizie e di rispetto. Un volumetto che si legge in pochi minuti
impreziosito dai disegni di Niccolò Gagliardi, giovane e talentuoso figlio di Paolo. Per il secondo
lancio c’è già pronto un racconto scritto da Elisa Di Dio, insegnante, scrittrice e attrice. “Poi
sceglieremo il terzo e così via – dice Paolo Gagliardi – provando a fare un percorso di conoscenza
e di scoperta di storie e persone”. Nel progetto sono coinvolti Nerdgraphic, che ha già contribuito
alla pubblicazione del primo volume, e la fotografa Noemi Alessandra, che ha firmato il video di
presentazione dell’iniziativa.