UN IMPRENDITORE ENNESE LANCIA IL PROGETTO “IL TEMPO DI UN CAFFE: DIECI

RACCONTI DA LEGGERE IN UN SORSO”.

PRIMO APPUNTAMENTO CON IL RACCONTO DI PAOLO GAGLIARDI

In un tempo che fugge di corsa, il designer ennese, Paolo Gagliardi ha un’idea: un progetto

editoriale che si chiama “Il tempo di un caffè: dieci racconti da leggere in un sorso”.

Una proposta che, Agostino Principato, proprietario di Principato di Sicilia, coffee break,

cioccolateria e gelateria nel cuore della città, ha da subito sposato. L’idea è quella di editare dieci

racconti brevi di dieci autori diversi da distribuire in maniera gratuita all’interno della caffetteria,

proponendone uno al mese per dieci mesi consecutivi. E tra un caffè e un gelato, i clienti

potranno decidere di fare una piccola pausa, leggendo i racconti come avveniva un tempo,

quando le giornate scorrevano lente e al bar si andava anche per sfogliare le pagine di un

quotidiano.

Il primo lancio , autore proprio Paolo Gagliardi, è previsto il prossimo 21 giugno. Il suo breve

racconto “La via della memoria” è un tuffo nel passato, un viaggio nella Enna che tende a sparire

fatta di abitudini, di amicizie e di rispetto. Un volumetto che si legge in pochi minuti

impreziosito dai disegni di Niccolò Gagliardi, giovane e talentuoso figlio di Paolo. Per il secondo

lancio c’è già pronto un racconto scritto da Elisa Di Dio, insegnante, scrittrice e attrice. “Poi

sceglieremo il terzo e così via – dice Paolo Gagliardi – provando a fare un percorso di conoscenza

e di scoperta di storie e persone”. Nel progetto sono coinvolti Nerdgraphic, che ha già contribuito

alla pubblicazione del primo volume, e la fotografa Noemi Alessandra, che ha firmato il video di

presentazione dell’iniziativa.

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