Un fine settimana stracolmo di appuntamenti per la scuderia RO racing, tutti a tifare per Testa al Rally della Marca

Sarà un vero e proprio esercito quello schierato, sui campi di gara, dalla scuderia RO racing nelle manifestazioni corsaiole del fine settimana, che sta per prendere il suo avvio. Ci sarà spazio per i rally, la pista, la salita e gli slalom.

Un fine settimana da bere tutto d’un fiato, quello che appassionati e supporters della scuderia RO racing si apprestano a vivere. Sulle strade di tutto lo Stivale e delle sue Isole scenderà, infatti, in campo un vero e proprio esercito di partecipanti in rappresentanza del sodalizio siciliano.

In provincia di Treviso, al Rally della Marca, valido per il Trofeo Italiano Rally, Giuseppe Testa e Gino Abatecola saranno sicuri protagonisti. I due, a bordo di una nuovissima Skoda Fabia RS, seguita dalla Delta Rally e gommata Pirelli, vorranno difendere la loro leadership in campionato, dopo la splendida vittoria coronata al Rally del Lazio. Sempre al Marca sarà presente Nicola Cazzaro che distoglierà momentaneamente l’attenzione dai rally su terra, per concentrarsi, a bordo della sua fida Peugeot 208 Rally4 in coppia con Andrea Dal Maso, sulle strade di casa.

Inizierà al 57° Rally dell’Elba il nuovo progetto agonistico del giovane Dennis Stracqualursi. Il talento frusinate, in coppia con l’esperto Fabiano Cipriani, sarà al via dell’Irc Cup con una Clio Rally5.

In Puglia al Rally Costa del Gargano, valido per la Coppa Rally di Ottava Zona, a difendere i colori del sodalizio insulare ci saranno, a bordo di una Skoda Fabia Evo della Smd, Rosario Montalbano e Giuseppe Livecchi, con la stessa vettura, ma in versione R5, saranno al via Maurizio Di Gesù e Cristian Quarta. A dare manforte alle due vetture della classe regina scenderanno in strada le due Toyota Yaris Gr, in versione Trofeo, condotte da Matteo Aquilano, in coppia con Federica Del Sordo e Davide Maglione, con Alfredo Tarquini.

In Sicilia, alla sessantaseiesima Monte Erice, prima prova del Campionato Italiano Supersalita e valida anche per il CIVM e il Campionato Italiano Velocità in Salita per Auto Storiche, saranno della partita: Fabrizio Ferrauto con una Peugeot 106 RS1.4, Calogero Bellavia con una Peugeot 106 RS1.6, Davide Gravina con una Peugeot 106 RS1.4 PLUS, Andrea Currenti con una Peugeot 106 RS1.6 PLUS, Massimo Musso con una Renault Clio Sport RS2.0 PLUS, Francesco Beninati con una Peugeot 106, Attilio Modica con una BMW M3 del Quarto Raggruppamento, Antonino Torre con una Seat Leon TCR-DSC 3000, Matteo Gabrielli con una Peugeot 308 TCR, Gabry Driver con una Porsche 991 GTS, e i pluricampioni italiani di specialità, Lucio Perugini, con la sua inseparabile Ferrari 488 Challenge Evo GT SUPERCUP e Alessandro Gabrielli, a bordo della sua Picchio Alfa Romeo 4C oltre 3000cc. Tra i Prototipi nella manifestazione ericina saranno al via: Antonino Di Matteo con una Formula Gloria C8 Suzuki E2SS e Michele Puglisi con un’Osella 1600.

Inizierà in Sardegna, con lo Slalom di Loceri, l’avventura nel Campionato Italiano Slalom per Salvatore Arresta. Il siciliano, fresco vincitore della gara di Valderice, sarà ai nastri di partenza della manifestazione nuragica con la sua Gloria B5 Evo Suzuki.

Allo slalom siciliano di San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, la scuderia sarà rappresentata da Ivan Brusca, in gara con una Peugeot 106 della classe A1600, Renato Di Miceli con una Toyota Yaris Gr Trophy, Giuseppe Montana con una Citroen Saxo della classe A1600, Carmelo Callari con una Peugeot 106 XSI della classe A 1400, Gaspare Gennaro con una Fiat 500 Gruppo 5 bicilindrica e Fabrizio Rinicella con una Fiat 126 Giannini della classe S1.

In pista, infine, all’Autodromo Nazionale dell’Umbria, prima uscita stagionale nel Trofeo Italia Autostoriche per la Peugeot 205 Rally del Quarto Raggruppamento condotta da Pier Paolo Caputo.

