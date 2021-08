Tutto è pronto per il lancio del nuovo video di EsperienzaSicilia.it questa volta a Sciacca.

Tutto è pronto per il lancio del nuovo video di EsperienzaSicilia.it che questa volta ci porta a Sciacca.

È proprio vero che la bellezza, talvolta, si manifesta davanti a noi in maniera del tutto inaspettata: ma è proprio quello che è successo a Lorenzo Mercurio e Alessandra Gioè, di EsperienzaSicilia.it, nel breve girato – che trae origine da un incontro casuale durante un soggiorno nella cittadina siciliana, in questa rovente Estate 2021 – che verrà pubblicato sul proprio sito web e sul relativo canale youtube a partire dal 04 settembre 2021.

Tra le decine di tesori naturalistici, paesaggistici e artistici di Sciacca – culla di miti come Dedalo e di fede come San Calogero – la visita alla medievale chiesa di San Nicolò la Latina regala la scoperta di un’artista del tutto eccezionale.

Lucia Stefanetti manifesta infatti una duplice qualità: l’essere un’artista illuminata e una naturale guida della stessa chiesa che ospita le sue opere.

Casualità nella casualità l’ha voluta custode del gioiello medievale che illustra nei suoi dettagli artistici e storici, rivelando anche le opere che la sua fervida mano ha saputo produrre: iconiche le sue Santuzze con gli sguardi che abbracciano i visitatori e la sua Annunciazione, solo per citarne alcune.

“L’incontro con Lucia – spiega Lorenzo Mercurio, fondatore di Esperienzasicilia.it – ci ha molto colpito. Ci siamo accorti dell’inconfondibile stile normanno della facciata esterna della chiesetta di San Nicola e siamo entrati, senza sapere chi ci avrebbe accolti al suo interno. Davvero una gran bella sorpresa: non potevamo non chiederle maggiori informazioni sulla sua vita e sulle sue opere“.

Classe 1978, Lorenzo Mercurio è antropologo e documentarista. Ha fondato EsperienzaSicilia.it per raccontare la Sicilia con documentari esperienziali e attraverso le sue eccellenze territoriali. Grande amante della Sicilia, si è specializzato nella lettura simbolica del triskelés e nella storia medievale, moderna e contemporanea della sua terra. Lo affascinano le storie di mare e quelle legate in genere alla natura e alla storia della Sicilia. Le sue letture preferite riguardano autori come Luigi Natoli, Johann Wolfgang von Goethe, JuriJ Rytcheu, Herman Mellville, Ernest Hemingway, Robert Louis Stevenson, Jule Verne, Maxence Fermine. Ha scritto e pubblicato il romanzo “Una strada tra le onde”, edito dalla Wordmage nel 2016.

EsperienzaSicilia.it intende realizzare un archivio documentaristico sui beni culturali e ambientali in Sicilia, attraverso dei racconti video che ne illustrino l’interesse come beni comuni, appartenenti a tutti i siciliani.

