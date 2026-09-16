TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO: SI RAFFORZA LA COLLABORAZIONE, AVVIATA NEL 2024, TRA IL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E LA GUARDIA DI FINANZA, ANCHE ATTRAVERSO NUOVE ATTIVITÀ DI ANALISI.

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Sintesi

Conferenza stampa in programma domani, 17 settembre alle ore 17:00, alla presenza del Ministro Anna Maria Bernini e del Comandante Generale del Corpo, Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

Comunicato

La strategia sarà presentata nel corso di una conferenza stampa in programma domani, 17 settembre alle ore 17:00, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza alla presenza del Ministro Anna Maria Bernini e del Comandante Generale del Corpo, Gen. C.A. Andrea De Gennaro. Nel corso dell’evento, sarà inoltre tracciato il bilancio dei risultati conseguiti grazie alla collaborazione tra le due Istituzioni.

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MODALITÀ DI ACCREDITO: le richieste di accredito, contenenti cognome e nome, testata giornalistica di riferimento, estremi di un documento di identificazione e recapito telefonico, dovranno pervenire entro le ore 13:00 di domani all’indirizzo ufficio.stampa@gdf.it.

MODALITÀ DI ACCESSO: l’accesso alla Caserma Piave, sede del Comando Generale della Guardia di Finanza, avverrà dall’ingresso di Viale Ventuno Aprile 55, Roma – entro le ore 16:00 del 17 settembre 2026.

L’avvenuta ricezione dell’accredito rappresenta requisito imprescindibile per l’accesso alla conferenza stampa.

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