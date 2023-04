In questi anni abbiamo realizzato più di 60 opere pubbliche ottenendo decine e decine di milioni di euro di finanziamenti che hanno cambiato il volto di Troina migliorando la qualità della vita dei cittadini. L’idea di istituire l’Ufficio Europa e l’Ufficio progettazione e l’intensa attività di programmazione hanno dato i frutti sperati. Molti cantieri sono in corso e verranno ultimati entro pochi mesi. Da qui a fine anno invece verranno avviate altre 30 opere pubbliche per ulteriori 38 milioni di euro. Questa è l’eredità a che lasciamo a chi verrà dopo di noi.

Qui di seguito l’elenco degli interventi già finanziati che vedranno la luce nei prossimi mesi:

1. Restauro e adeguamento funzionale del palazzo Sollima di Troina, da adibire a pinacoteca di arte moderna e altre esposizioni” (importo 1.806.600 euro);

2. Lavori di riqualificazione delle vie Roma e Schifani e recupero dei paramenti murari ivi presenti nel tratto viario (importo 698.800 euro);

3. Interventi di prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici nei boschi demaniali di Troina (importo 500.000 euro);

4. Interventi di prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici nei boschi demaniali di Troina (importo 461.892 euro);

5. Messa in sicurezza pendici dell’abitato nella Via Donatori del sangue mediante la realizzazione di opere di sostegno (importo 190.000 euro);

6. Realizzazione di interventi di prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità ed eventi catastrofici da effettuarsi nel parco urbano denominato “Piano Fiera” (importo 221.000 euro);

7. Realizzazione di un sistema di fruizione sostenibile dell’area boscata “Piano Fiera” attraverso la creazione di un percorso naturalistico, di un’area attrezzata e di un parco avventura per le attività escursionistiche ed eco sportive (importo 3.055.000 euro);

8. Messa in sicurezza del versante dell’abitato nel Viale Vittorio Veneto mediante interventi di consolidamento con realizzazione di opere di sostegno e trincee drenanti (importo 450.000 euro);

9. Sistemazione e adeguamento funzionale dei locali dell’Info Point & Visitor Center di Via Conte Ruggero e creazione di un itinerario turistico-culturale nel centro storico (importo 361.000 euro);

10. Realizzazione di strutture comprensive di macchine elettromeccaniche per compostaggio di prossimità per il trattamento della frazione biodegradabile de i rifiuti solidi urbani dislocati sul territorio comunale (importo 800.000 euro);

11. Consolidamento e messa in sicurezza del versante di Via Umberto compreso tra il Convento dei Cappuccini e la casa Caputo a salvaguardia del centro abitato (094-4TR-019)” (importo 1.758.000 euro);

12. Messa in sicurezza del versante dell’abitato nella Via Berlinguer mediante interventi di consolidamento e di opere di sostegno e trincee drenanti (importo 400.000 euro);

13. Messa in sicurezza del versante dell’abitato nella Via Marche mediante interventi di consolidamento e di opere di sostegno e trincee drenanti (importo 130.000 euro);

14. Messa in sicurezza delle pendici dell’abitato e ricostruzione briglia in località “Candela” a seguito degli eventi atmosferici calamitosi (importo 500.000 euro);

15. Lavori di ristrutturazione e adeguamento della rete idrica del centro abitato (importo 5.250.000 euro);

16. Messa in sicurezza e restauro della chiesa e del convento di Sant’Agostino (importo 2.410.000 euro);

17. Lavori di riqualificazione del versante ovest del quartiere Borgo. I° stralcio (importo 998.600 euro);

18. Consolidamento e messa in sicurezza del versante sud del quartiere Mulino a vento (importo 4.998.600 euro);

19. Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 47 (progettazione esecutiva realizzata dal Comune di Troina) (importo 3.700.000 euro);

20. Messa in sicurezza delle pendici adiacenti alle vie Rizza e Fisicaro e delle strutture murarie a valle delle vie Roma e Papa Urbano II (importo 998.600 euro);

21. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel quartiere Arcirù (importo 996.000 euro);

22. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area compresa tra la via Nazionale e la via Fisicaro (importo 485.000 euro);

23. Lavori di adeguamento dell’illuminazione artistica della Torre Capitania mediante soluzioni tecnologiche innovative e a alta efficienza energetica (importo 59.000 euro);

24. Ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’edificio “ex Collegio Maria Addolorata” per la realizzazione del progetto “Dopo di noi” per disabili lievi (importo 998.600 euro);

25. Lavori di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza per la pulizia di un tratto di fiume Troina e del fiume Sotto Troina (importo 650.000 euro);

26. Lavori di completamento del parcheggio a valle di Via Rizza (importo 998.600 euro);

27. Lavori di completamento del parcheggio a valle di Via Roma (importo 499.600 euro);

28. Interventi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione (importo 326.315 euro);

29. Progetto per l’adeguamento e l’adattamento degli spazi esterni del Plesso scolastico “Mulino a vento” (importo 249.900 euro);

30. Interventi di riqualificazione urbana e manutenzione all’interno del centro abitato di Troina (importo 2.998.800 euro).

