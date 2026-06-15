GRANDE SUCCESSO PER LA XXVVIII SAGRA DELLA “VASTEDDA CU SAMMUCU”: VISITATORI DA TUTTA LA SICILIA, TURISTI STRANIERI E SOLD OUT PER I PRODUTTORI LOCALI

L’assessore Siciliano: “Un successo straordinario che unisce la valorizzazione delle nostre tradizioni al rilancio economico e turistico del territorio”

Troina, 15 giugno 2026 – Cala il sipario con presenze da record e un bilancio straordinariamente positivo la XXVIII edizione della Sagra della “vastedda cu sammucu”, la celebre kermesse gastronomica e culturale che il 13 e 14 giugno ha trasformato il cuore della prima capitale normanna dell’Isola in un grande palcoscenico del gusto e della tradizione.

Nonostante l’ingresso interamente gratuito alla manifestazione renda impossibile un conteggio esatto, i dati riscontrati sul campo parlano di un flusso ininterrotto di visitatori che ha letteralmente invaso le vie Nazionale e Umberto e piazza Giacomo Matteotti. La due giorni dedicata alla regina della tradizione culinaria troinese ha infatti fatto registrare il “tutto esaurito” sia nelle strutture ricettive del territorio, sia negli stand dei produttori locali, che hanno azzerato le scorte della tipica focaccia farcita di tuma e salume e cosparsa di profumati fiori di sambuco.

A confermare la riuscita dell’evento è stato lo straordinario connubio tra enogastronomia e patrimonio artistico, che ha trasformato la città in una meta di un turismo variegato e di provenienza vastissima, attirando un gran numero di turisti provenienti da ogni parte della Sicilia e anche da oltre lo Stretto, con una fortissima presenza dall’area di Catania, oltre a visitatori stranieri, camperisti, comitive in autobus, motociclisti e gruppi organizzati.

Ottimo anche il riscontro proveniente dal Sistema Museale Troinese (SiMuT): i musei cittadini hanno accolto complessivamente 162 visitatori, rispettivamente 87 per il Museo della fotografia di Robert Capa e 75 alla Torre Capitania, con un picco di visite concentrato nella giornata di domenica e un’età media dei fruitori compresa tra i 55 e i 60 anni.

Grande partecipazione anche per le attività di intrattenimento, che hanno animato le due giornate della sagra: in particolare hanno riscosso un grande successo sia la riscoperta dei giochi popolari tradizionali, sia i momenti pensati per i più giovani, come l’aperitivo e la serata con discoteca in piazza, che hanno riempito il centro storico di musica ed entusiasmo.

“Siamo profondamente entusiasti del risultato di questa ventottesima edizione – dichiara l’assessore al turismo e agli eventi Salvuccio Siciliano. Vedere le nostre strutture ricettive piene, i produttori fare sold out e le piazze colme di visitatori provenienti da tutta l’Isola e dall’estero è la conferma che la vastedda cu sammucu è un patrimonio culturale ed economico straordinario. Il successo non ha riguardato solo la gastronomia: i 162 visitatori nei nostri musei, dimostrano infatti che il turismo culturale a Troina è una realtà ormai consolidata. Siamo riusciti a unire le tradizioni, grazie ai giochi popolari, al divertimento dei giovani con la discoteca in piazza. Questo risultato è il frutto del lavoro sinergico di tutta la comunità, dei produttori e degli organizzatori, che ringrazio calorosamente.”

Advertisement

Advertisement

Visite: 76