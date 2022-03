TORNA IN GARA IN FRIULI IL POILLUCCI TEAM

SEMPRE CON ANDREA LUCHINI E PIERO BOSCO

Si corre ad Aviano, questo fine settimana, la prima prova

del Campionato Italiano Cross Country Rally 2022

Torna in gara questo fine settimana in Friuli, alla dodicesima edizione dell’Italian Baja di Primavera “Artugna Race”, il Poillucci Team di Roma, sempre con l’equipaggio Andrea Luchini e Piero Bosco.

La loro vettura è l’abituale Suzuki Nuova Grand Vitara 1.9 TD T2, aggiornata però nella meccanica e nella livrea. “Abbiamo praticamente rifatto la macchina” racconta il “team manager” del Poilucci Team, Antonio Poillucci; “dopo il “capottone” all’Italian Baja dell’anno scorso non potevamo francamente fare altrimenti. Con l’occasione l’abbiamo rivista tutta, anche nella livrea. Perché” (e lo dice sorridendo) “di Grand Vitara in questi anni ne abbiamo fatte davvero tante e ormai in campionato erano tutte rosse … e così adesso, per “distinguerci”, la nostra non è più soltanto rossa ma anche un po’ nera e bianca!”.

Come si ricorderà, l’anno scorso il toscano Andrea Luchini e il piemontese Piero Bosco (nonostante il già citato “capottone” nell’ultima e decisiva giornata di gara dell’Italian Baja, ultima prova della stagione), hanno conquistato il titolo italiano del gruppo T2 e vinto l’edizione 2021 del “Suzuki Challenge”. E quest’anno? Quali sono gli obbiettivi di stagione?

“Sostanzialmente gli stessi” spiega Poillucci “anche se quest’anno il monomarca Suzuki è un po’ diverso dagli anni precedenti, visto che può prendervi parte qualsiasi tipo di Suzuki. Hanno fatto bene, sarà sicuramente un campionato spettacolare!”.

Alla ventitreesima edizione del Suzuki Challenge, infatti, può iscriversi qualsiasi fuoristrada Suzuki, “di qualunque annata e con le più disparate tipologie di omologazione” spiega il regolamento. In pratica, potranno concorrere le vecchie Samurai, i Jimny vecchi e nuovi, nonché le Vitara e Grand Vitara dei gruppi T1, T1 nazionale, T2 e TH. Al termine di ognuna delle gare (che sono le sei del Campionato Italiano Cross Country Rally 2022) la classifica verrà stilata applicando una serie di coefficienti, così da rendere possibile competere, praticamente “alla pari”, con le vetture più moderne o più datate, da competizione o strettamente derivate dalla serie.

“La nostra sarà una di queste. L’abbiamo preparata con le specifiche del gruppo T2 e, con gli ultimi interventi, abbiamo soltanto riveduto e migliorato l’assetto, anche per adattarlo il più possibile al tipo di terreno di questa gara. Dell’equipaggio … cosa posso dire? Sono stati bravissimi l’anno scorso e, sono certo, lo saranno anche quest’anno!”.

Sempre organizzata da TOP SRL e Fuoristrada Club 4×4 Pordenone, la dodicesima edizione dell’Italian Baja nazionale “Artugna Race”, si correrà in questi giorni (venerdì 11 e sabato 12 marzo 2022) ad Aviano, in Friuli,.

In programma ci sono quattro passaggi sulla prova “Artugna”, lunga 28,87 chilometri. In totale i concorrenti affronteranno 267,26 chilometri, di cui 115,48 di settori selettivi, con partenza, arrivo e premiazione all’Interporto di Aviano.

