Terremoto 11 Gennaio 1693 del Val di Noto, nella Sicilia Orientale: giornata di ricordo alla scuola media Garibaldi di Enna

Giornata in memoria del Terremoto del 11 Gennaio 1693 del Val di Noto, nella Sicilia Orientale.

Si è svolto questa mattina, mercoledì 11/01/2023, presso l’istituto della Scuola Media Statale Garibaldi di Enna, un incontro promosso dal Dipartimento di Protezione Civile Regionale, Direttore Salvo Cocina, con il supporto delle Organizzazioni di Volontariato, di commemorazione per il 330-esimo anniversario del terribile terremoto che nel 1693 colpì la Sicilia Orientale ed in particolar modo la Val di Noto, causandone migliaia di morti.

Durante l’incontro, è stato doveroso ricordare anche il terremoto del 1968 che colpì la valle del Belice, provocando 296 morti e moltissimi feriti.

Grande attenzione e partecipazione degli alunni sugli argomenti trattati:

– Rischio Sismico del territorio Siciliano e promozione della cultura di Protezione Civile;

– Manovre di Salvavita a cura degli Istruttori di 1° Soccorso della Croce Rossa e della Misericordia;

– Informazione delle norme comportamentali da adottare durante un evento calamitoso, con proiezione di diapositive e video;

– Simulazione Terremoto e prova esercitativa di Evacuazione con il supporto dei Volontari delle OODV cod.120 Ente Corpo di Enna, cod.1067 Misericordia di Enna, cod.1101 Ranger di Enna e cod.1393 Croce Rossa Italiana di Enna.

E’ stata l’occasione per ricordare che il nostro territorio è ad alto rischio sismico, con le emergenze sempre presenti e ci sono tutte le premesse perché possa avvenire un disastro in qualsiasi momento.

Oggi la definizione di Protezione Civile, si intende come cultura della mitigazione del rischio e non solo come cultura del soccorso, in cui il ruolo attivo e consapevole della popolazione gioca un ruolo determinante ai fini della PREVENZIONE DEI RISCHI e della riduzione degli effetti di un evento calamitoso; Chi è a conoscenza delle norme comportamentali in presenza di una emergenza, è in grado di proteggere se stesso e chi lo circonda; ….. Si ringrazia la Direzione Scolastica, tutto il personale e le Organizzazioni di Volontariato per la disponibilità e collaborazione.

