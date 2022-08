TEATRI DI PIETRA 2022

Gli spettacoli di questa settimana

A Modica (RG) – Chiostro S.Maria del Gesù:

Martedì 2 – La Lupa – Rosso Terra

Venerdì 5 – Mastro Don Gesualdo

A Cattolica Eraclea (AG) – Area Archeologica Eraclea Minoa

Giovedì 4 – MENECMI

Sabato 6 – Di Sabbia e di Mare

Domenica 7 – Plays Ennio Morricone

A Marsala (Tp) – Parco Archeologico Lililibeo:

giovedì 4 – Plays Ennio Morricone

venerdì 5 – Di Sabbia e di Mare

A Milazzo (ME) Castello Ex Convento Benedettine

Mercoledì 3 – MENECMI

Sabato 6 – ORESTEA AGAMENNONE + COEFORE

Menecmi

di Plauto

regia di Ornella Matranga e Riccardo Rizzo

musiche inedite e cori di Andrea Di Falco

con Ivan Graziano, Andrea Pacelli, Andrea Palermo, Gabriele Manfredi, Gabriele Rametta,

Elena Polic e Giulia Messina.

Shakespeare e Goldoni con I Gemelli veneziani e la Commedia degli errori si sono ispirati a Tito Maccio Plauto, il primo drammaturgo che ha raccontato la storia di due gemelli, che dopo essere stati separati neonati, si ritrovano in età matura, identici anche se caratterialmente opposti e la loro somiglianza ingenera una serie di ambiguità ed equivoci fra amici e parenti. Il doppio e l’equivoco sono alla base del teatro. Noi abbiamo trasferito la commedia ai giorni nostri ambientandola in un campo Rom.

Di Sabbia e di Mare

di e regia Manuel Giliberti

musiche Antonio di Pofi

movimenti Serena Cartia

con Deborah Lentini, Simonetta Cartia, Giulia Valentini

Gabriele Crisafulli, Lorenzo Ficara, Claudia Bellia, Davide Sbrogiò

PLAYS ENNIO MORRICONE

Giuseppe Milici

voce narrante Sergio Vespertino

Giuseppe Milici Quartet

con Valeria Busdraghi, Carlotta Bruni, Elisa Carta Carosi, Lucia Cinquegrana, Arianna Di Palma, Matteo Gentiluomo, Claudia Morello e Sebastiano Tringali

LA Lupa – Rosso Terra

Mda Produzioni Danza -Estreusa

da Giovanni Verga

coreografia Carlotta Bruni

musica Marco Schiavoni

con Lucia Cinquegrana, Polina Lukanska, Matteo Gentiluomo

ORESTEA AGAMENNONE + COEFORE

da Eschilo

adattamento e regia Cinzia Maccagnano

maschere Luna Marongiu

con Marta Cirello, Raffaele Gangale, Dario Garofalo, Luna Marongiu,

Cristina Putignano e Cinzia Maccagnano

Mastro Don Gesualdo

monodramma in II ATTI

regia di Lorenzo Muscoso

con Alessandro Sparacino

musiche BellaMorea

Teatri di Pietra offre al pubblico una finestra spazio-temporale in cui il teatro diventa la chiave per la conoscenza del territorio e ogni sito non è più solo oggetto di visita, ma di una esperienza più profonda, personale e insieme collettiva. Nel cartellone si alterneranno, nei diversi siti, temi del classico e del Mediterraneo attraverso le opere di Plauto (“Menecmi”), Sofocle (“Edipo a Colono”), Seneca (“Fedra”), Esopo e Fedro (“Lupus in fabula”), Menandro (“Diskolos”), Apuleio (“Di sabbia e di mare”) , Eschilo (Orestea Agamennone più Coefore), ma anche di Verga (“Storia di una capinera”, “La Lupa – Rosso Terra”, “Mastro Don Gesualdo”), Pasolini e il suo rapporto con il mondo antico (“PRESENTE, PASSATO, PASOLINI, dal Carteggio e Pilade di P.P.Pasolini) e Gesualdo Bufalino (“I viaggi del Meschino”).

“Ciascuno di questi spettacoli contribuisce alla costruzione di un unico racconto che, attraverso le vicende di Enea, Didone, Medea o Prometeo esplora, con i linguaggi della danza, del teatro e della musica il nostro presente e racconta con lucidità l’uomo contemporaneo – spiega il Maestro Aurelio Gatti, coordinatore delle Rete – Il nostro teatro nasce in primo luogo per offrire un’occasione in più di vivere il paesaggio e la storia attraverso i siti monumentali, ma soprattutto per fare del teatro antico (o dei luoghi dove si fa il teatro) lo spazio dell’incontro tra artisti e spettatori e della comunità che, nell’esperienza dello spettacolo dal vivo, si rinnova ogni volta.”

Ecco le date in Sicilia (in aggiornamento):

Pantelleria – TP – Faro Punta Spadillo 21- 24 luglio – 4 spettacoli

Marsala – TP – Parco Archeologico Lililibeo – 21 luglio – 24 agosto – 6 spettacoli

Milazzo – ME – Castello Ex Convento Benedettine 22 luglio – 17 agosto 6 spettacoli

Modica – RG – Chiostro S.Maria del Gesù 30 luglio – 8 agosto – 4 spettacoli

Cattolica Eraclea – AG – Area Archeologica Eraclea Minoa – 30 luglio – 18 agosto – 5 spettacoli

Caltanissetta – CL – Parco Archeologico Palmintelli 31 luglio con 4 spettacoli

Caltanissetta – Parco Archeologico di Gela – Area archeologica Palmintelli – 31 luglio – 5 spettacoli

Progetto reso possibile grazie alla collaborazione degli assessorati regionali siciliani competenti, ai Parchi archeologici e alle amministrazioni siciliane direttamente coinvolte.

In tutto il territorio italiano la Rete Teatri di Pietre sarà presente in 27 aree archeologiche e monumentali italiane nel Lazio, Toscana, Campania e Basilicata.

