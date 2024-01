Tardino (Lega) su riunione del consiglio federale

Il Consiglio federale cui ho partecipato oggi, alla presenza del segretario federale Mttaeo Salvini, è stato un proficuo e concreto momento di incontro con i ministri presenti, Giorgetti e Calderoli, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e tutti i coordinatori regionali.

Dopo la disamina sui temi economici e l’illustrazione del provvedimento sull’autonomia si è discusso della linea politica del movimento analizzando l’operato attuale.

Soddisfazione è stata espressa per i risultati della campagna di tesseramento, che vedono una crescita del 10 per cento nazionale e un netto miglioramento anche in Sicilia, di cui daremo presto contezza numerica per le singole province.

Abbiamo idee molto chiare anche in vista dell’appuntamento del 9 giugno, per il rinnovo del Parlamento europeo, per cui vi è l’intenzione di schierare liste forti, con gli amministratori pronti a dare il personale contributo e un programma chiaro in fieri, basato sul confronto con i cittadini. Creeremo a tal fine una piattaforma nazionale per interloquire con i cittadini sull’Europa che vogliamo, alla quale la Sicilia darà un proprio contenuto utilizzando il proprio database con interazione regionale con gli iscritti al movimento.

Ascolteremo le vostre idee per farle nostre.

La Lega sarà determinante per costruire per la prima volta una maggioranza di centrodestra, senza socialisti e liberali, forti già di un gruppo europeo in crescita in tutti i Paesi Ue. Siamo pronti come movimento ad una nuova ed entusiasmante campagna elettorale. Il segretario federale ha già dato varie disponibilità di presenza nelle varie regioni”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Salvini Premier in Sicilia a margine della riunione del consiglio federale tenutasi a Milano.

