TAORMINA SI PREPARA AD ACCOGLIERE

LA BELLEZZA E IL TALENTO:

AL VIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER LA FINALE NAZIONALE DELLA XXXVIII EDIZIONE DI

“UNA RAGAZZA PER IL CINEMA”

Il 6 settembre 2026, lo storico Teatro Antico di Taormina farà da sfondo all’esclusivo Premio Nazionale di Bellezza e Talento.

Ospiti d’onore e grandi sorprese dal mondo dello spettacolo.

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi dell’anno nel panorama dello spettacolo italiano: la Finale Nazionale della XXXVIII edizione di “Una Ragazza per il Cinema”. L’esclusivo Premio Nazionale di Bellezza e Talento, da quasi quattro decenni, rappresenta il più solido trampolino di lancio per le giovani promesse del cinema e della televisione italiana.

L’evento, magistralmente organizzato da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, si terrà domenica 6 settembre 2026 in Sicilia, nella cornice senza eguali, del Teatro Antico di Taormina. Il palcoscenico naturale di straordinaria suggestione, che da millenni, accoglie arte e cultura, farà ancora una volta da sfondo a una serata di grande spettacolo, eleganza e talento. Alla serata finale prenderanno parte personalità di primo piano del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione.

A margine della presentazione, gli organizzatori Antonio Lo Presti e Daniela Eramo hanno voluto condividere la propria visione sul significato di un evento così radicato e al contempo proiettato verso il domani:

“Il Teatro Antico di Taormina non è semplicemente una location, è un’emozione, un luogo dove la storia millenaria incontra la magia del cinema”, dichiara Antonio Lo Presti. “Organizzare la finale di ‘Una Ragazza per il Cinema’ in un tempio della cultura come questo è per noi un onore e una grande responsabilità. Da trentotto anni portiamo avanti questa tradizione con la stessa passione del primo giorno, offrendo alle ragazze una vetrina di altissimo livello. Il nostro obiettivo è creare un ponte reale tra il talento emergente e l’industria cinematografica e televisiva, garantendo standard produttivi e artistici degni del grande schermo.”

Sulla stessa lunghezza d’onda Daniela Eramo, che pone l’accento sull’evoluzione e sul cuore pulsante della manifestazione: “Oggi più che mai viviamo in un’epoca in cui l’immagine è tutto, ma noi cerchiamo qualcosa di più profondo. ‘Una Ragazza per il Cinema’ non è un semplice concorso di bellezza, ma una fucina di espressività artistica. Le ragazze che saliranno su quel palco il 6 settembre non dovranno solo essere belle, dovranno saper raccontare, emozionare e avere il coraggio di mettersi in gioco. Siamo orgogliose di aver creato, nel corso di questi anni, un contesto di eccellenza che le istituzioni e i professionisti del settore riconoscono e rispettano.”

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UN PREMIO CHE GUARDA AL FUTURO

Da trentotto anni, “Una Ragazza per il Cinema” rappresenta un trampolino di lancio per giovani talenti femminili, unendo bellezza, espressività artistica, aspirazioni nel mondo del cinema e dello spettacolo ma, soprattutto, Talento.

La manifestazione, fedele alla propria tradizione e al contempo sempre rinnovata, conferma, anche per questa XXXVIII edizione, il proprio impegno nel valorizzare il talento emergente in un contesto di eccellenza assoluta.

Saranno presenti personalità di primo piano, del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione. Tra gli ospiti che hanno già confermato la propria presenza:

Andrea Fratellini, ventriloquo di straordinario talento e vincitore di “Tu sì que vales”;

Giulio Manfredonia, regista e attore, protagonista di numerose fiction di successo per Mediaset e Rai;

Maria Rosaria Russo, attrice e regista di consolidata esperienza nel cinema e nella televisione;

Beppe Convertini, volto amatissimo di Rai 1, conduttore della serata finale;

Adriana Volpe, nota conduttrice televisiva, che affiancherà Beppe Convertini nella conduzione della Finale Nazionale.

Special Guest :

n Sayf, il cui vero nome è Adam Sayf Viacava, rapper e cantautore italo-tunisino nato a Genova, arrivato secondo al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Tu mi piaci tanto”.

n Mattia Zenzola nome importantissimo per il talent di Amici.

L’organizzazione annuncia, inoltre, che ulteriori sorprese e i nomi di grandi artisti che calcheranno il palco del Teatro Antico saranno comunicati nei prossimi giorni, a conferma della portata e del prestigio sempre crescenti della manifestazione.

L’appuntamento con il grande spettacolo è dunque fissato per domenica 6 settembre 2026, quando i riflettori di “Una Ragazza per il Cinema” si accenderanno per incoronare il nuovo volto del cinema italiano.

INFORMAZIONI PER LA STAMPA

Finale Nazionale: Domenica 6 settembre 2026 Teatro Antico di Taormina (ME)

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