TANTISSIME ISCRIZIONI ALL’8° AUTOSLALOM CITTA’ DI SANT’ANGELO MUXARO. PUGLISI PILOTA DA BATTERE

CAMPIONATO ITALIANO SLALOM ACI SPORT – CAMPIONATO SICILIANO – COPPA DEI MONTI SICANI

LA COMPETIZIONE, VALEVOLE ANCHE PER IL 6° TROFEO SANT’ANGELO MUXARO, SI SVOLGERA’ NEL WEEKEND, IL 15 E IL 16 APRILE. SI E’ CONCLUSA POSITIVAMENTE LA FASE DI ISCRIZIONE. DOMENICA SI SCENDE IN PISTA

Sant’Angelo Muxaro, 14 aprile – Poche ore e i motori si accenderanno per davvero. A Sant’Angelo Muxaro ora è tutto pronto per l’8° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro, la corsa tra i birilli, che per la prima volta darà il via alla stagione del Campionato Italiano Slalom ACI Sport.

Sarà festa grande nella cittadina dell’agrigentino: i ragazzi della Muxaro Corse, organizzatori della manifestazione, hanno ultimato i lavori e il percorso è dunque pronto per ospitare i 75 bolidi, che sono corsi ad iscriversi. Un numero importante considerando il periodo in cui andrà in scena lo slalom, inserito anche all’interno del calendario del Campionato Siciliano e curato dalla Delegazione Sicilia AciSport.

Il pilota da battere sarà chiaramente Michele Puglisi della Giarre Corse. Il campione italiano di slalom dovrà vedersela con Gianluca Miccio, Luigi Vinaccia e Salvatore Venanzio. Sarà presente, come da tradizione, anche Nicolò Incammisa, con la sua Suzuki Radical SR4, che ha preso parte a tutte le sette edizioni precedenti. Attesi a Sant’Angelo Muxaro anche Angelica Giamboi, Rossella Viorica Pappalardo e Jessica Miuccio. Lo slalom dell’agrigentino torna dunque a colorarsi di rosa. Presente, infine, anche il pilota della vicina San Biagio Platani, Ivan Brusca con la sua Peugeot 106.

Lo start è fissato nella mattinata di domenica 16 aprile, alle ore 09.00, su un percorso, che non cambia pelle rispetto alle precedenti edizioni. I piloti, che avranno tre giri a disposizione, senza quello di ricognizione, sono dunque pronti a sfidarsi per 2,99 km, su un tratto della SP19: la partenza avverrà alla periferia del paese, ai piedi della collina che la ospita; l’arrivo, invece, sarà alle porte del centro abitato.

Ma gli appassionati, che avranno anche modo di gustarsi le bellezze del territorio, potranno recarsi a Sant’Angelo Muxaro già sabato 15 aprile per ammirare le vetture, che prenderanno parte alla gara del giorno dopo. L’appuntamento, in questo caso, è fissato in Piazza Umberto I, con le verifiche sportive che avranno inizio alle ore 15.00. Quelle tecniche, invece, 30 minuti dopo.

Sant’Angelo Muxaro si appresta dunque ad indossare per la prima volta il tricolore e l’attesa è davvero alle stelle per un evento, che coinvolgerà tutto il paese, e che porterà punti anche per la Coppa dei Monti Sicani e per il 6° Trofeo Sant’Angelo Muxaro.

Per ulteriori informazioni sull’8° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro si può consultare il sito ufficiale https://muxarocorse.it

